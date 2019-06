RISO. ASSESSORE ROLFI: FOLLE L’ACCORDO TRA IL VIETNAM E L’UNIONE EUROPEA

LOMBARDIA CONTRO DOCUMENTO CHE SARA’ SIGLATO IL 30 GIUGNO

(mi-lorenteggio.co,) Milano, 26 giugno 2019 – “Un passo indietro sulla sicurezza

alimentare, sui diritti dei lavoratori e sulla qualita’ del cibo.

Si tratta di un pugno nello stomaco che l’Unione Europea assesta

ai risicoltori lombardi. L’accordo con il Vietnam per

l’agricoltura lombarda e’ una follia che non abbiamo intenzione

di subire”. Lo ha detto Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia in merito

all’accordo di libero scambio con il Vietnam che l’Unione

Europea firmera’ ad Hanoi il 30 giugno e che dara’ il via libera

all’ingresso di 80mila tonnellate di riso asiatico a dazio zero.

POSIZIONE UE AMBIGUA E CONTRADDITTORIA – “Non si capisce – ha

aggiunto Rolfi – la posizione dell’Ue che a gennaio ha messo i

dazi sulle importazioni di riso da Cambogia e Birmania e ora

apre a quello vietnamita, coltivato dai bambini e con sostanze

che in Italia sono vietate. Inviteremo tutti i lombardi a

boicottare il riso asiatico e a consumare quello italiano. A

Bruxelles ci si riempie la bocca con politiche ambientali e a

basso consumo energetico e si impongono agli agricoltori

italiani norme in tal senso sempre piu’ restrittive, mentre si da’

il via libera al riso che viene dall’altra parte del mondo e che

e’ pieno di pesticidi. Servono altri dazi, non aperture”.

“L’Italia e’ il primo produttore europeo di riso e la Lombardia e’

la prima regione risicola d’Italia. Non staremo a guardare le

nostre aziende fallire per colpa dell’Ue. I nostri 1.800

risicoltori producono il 40% del riso italiano. Li difenderemo

dalle folli politiche europee” conclude l’assessore.

Redazione