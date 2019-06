BAREGGIO. INVESTIMENTO IN BICI, INDIVIDUATO PROPRIETARIO DELL’AUTO PIRATA A VICENZA

L’auto è intestata a un cittadino residente a Vicenza, che l’avrebbe data in uso a un altro uomo, cui le forze dell’ordine stanno risalendo in queste ore. LE PAROLE DEL SINDACO LINDA COLOMBO

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 27 giugno 2019 – “Il primo pensiero va al ragazzo ferito. Purtroppo le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è ancora riservata.

Per quanto riguarda l’accaduto, ringrazio i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i soccorritori per il tempestivo intervento. Grazie alle nuove tecnologie (telecamere e varchi) sulle quali stiamo investendo e continueremo a farlo anche nei prossimi anni, siamo sulle tracce del pirata. Con il comandante della Polizia locale Riccardo Milianti e con il comandante dei Carabinieri di Bareggio Sergio Merolli, fin da ieri sera subito dopo l’accaduto, abbiamo visionato i filmati e abbiamo identificato l’auto, una Smart nera. Dopo avere travolto il ragazzo, il conducente è fuggito ad alta velocità verso Cornaredo. L’auto è intestata a un cittadino residente a Vicenza, che l’avrebbe data in uso a un altro uomo, cui le forze dell’ordine stanno risalendo in queste ore. Un ringraziamento anche a tutte le Polizie locali e alle Stazioni dei Carabinieri che stanno collaborando con la Compagnia Carabinieri di Abbiategrasso, per assicurare in breve tempo alla giustizia il pirata della strada”.

IL FATTO

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 27 giugno 2019 – Ieri sera, poco dopo le 23.00, in via Alessandro Manzoni, all’altezza dell’incrocio con via Roma, una vettura proveniente a fortissima velocità da via Gallina, ha investito un giovane 26enne bengalese, mentre era in sella alla sua city bike. Fortissimo l’impatto, il giovane è stato balzato ad una decina di metri, riportando gravissime ferite, mentre, la bicicletta è andata completamente distrutta e l’auto è fuggita.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti con un’automedica, un’ambulanza, mentre da Como è arrivato l’elisoccorso, equipaggiato per i voli in notturna. Dopo esser stato stabilizzato dal personale medico, il ferito è stato affidato al personale dell’elisoccorso in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Sul posto sono giunti subito i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso che subito si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del sinistro e per rintracciare la vettura.

Nell’impatto la vettura ha perso parte del paraurti, un vetro del faro destro e un altro pezzo. Grazie a questi elementi i Carabinieri hanno individuato subito la macchina, che dovrebbe essere una Smart, elementi indiziari confermati anche da alcune testimonianze, che avrebbe visto la vettura “sfrecciare” in altre parti del territorio. Fondamentali saranno anche le risultanze investigative che giungeranno dalle immagini di alcune videocamere. Sul posto è giunta anche il Sindaco di Bareggio.

L. M.