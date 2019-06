Cesano Boscone. M5S: “Rete fognaria opera necessaria, ma a pagare non siano solo le attività commerciali”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 27 giugno 2019 – Il M5S di Cesano Boscone, nella persona della sua portavoce in consiglio comunale Maria Pulice, è stato allertato da diversi esercenti di Via Milano che nelle giornate comprese da sabato 22 e nei successivi giorni 24, 25, 26 giugno non erano sono svolte attivita’ di cantiere per l’ammondernamento della rete fognaria opera quanto mai necessaria per il territorio.

Ricevuta questa segnalazione, la portavoce ha contattato agli uffici comunali preposti per avere informazioni sul mancato proseguimento del cantiere di cui l’ufficio Ambiente ed Urbanistica non era a conoscenza.

In maniera molto precisa, l’ufficio competente ha reperito i dettagli sull’attivita’ del cantiere e sembrerebbe che i lavori non siano proseguiti operativamente, ma che i tecnici e gli ingegneri della CAP Holding stessero studiando delle modifiche a causa della situazione contigente che si e’ creata a seguito degli scavi. In data odierna (27 giugno), come preannunciato dagli uffici comunali, abbiamo constatato che gli operai della ditta erano tornati regolarmente al lavoro.

“Sicuramente e’ corretto – afferma Maria Pulice – che venga eseguito un lavoro a regola d’arte che impegna peraltro diversi milioni di euro di fondi pubblici; ma non vorremmo che il prezzo di tutto cio’ venisse pagato solo dagli esercenti sia del comune di Cesano Boscone che di quello di Corsico che vedono fortemente danneggiate le loro attivita’ dalla chiusura del traffico veicolare.

Chiediamo, pertanto, che il Sindaco si faccia portavoce con la direzione lavori affinche’ i lavori procedano celermente (secondo le misure che CAP Holding dichiara di aver adottato) ed informi prontamente, attraverso l’ufficio tecnico, gli esercenti cesanesi sugli eventuali rallentamenti. Infine, rinnoviamo l’invito al Sindaco o all’assessore di riferimento a predisporre tutte le opportune azioni di compensazione economica dovute all’interruzione della viabilita’ nel tratto di strada interessato dal cantiere”

Redazione