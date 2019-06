Lavori in via Volta e via Milano nei Comuni di Cesano Boscone e Corsico, Gruppo CAP precisa quanto segue

LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

Assago, 27 giugno 2019

In relazione agli articoli comparsi nei giorni scorsi, sul tema del cantiere che insiste su via Volta e via Milano nei Comuni di Cesano Boscone e Corsico, Gruppo CAP precisa quanto segue.

Il cantiere di cui si parla ha l’obiettivo di potenziare la rete fognaria, che non è più adatta a soddisfare le esigenze dei cittadini: infatti, quando piove molto la zona si allaga.

Oltre a evitare gli allagamenti, il cantiere ha anche importanti finalità ambientali, perché mette in sicurezza le rogge da possibili interazioni con la rete fognaria e quindi tutela i corpi idrici.

Si tratta di un investimento di circa 4 milioni di euro e di lavorazioni lunghe (2 anni), che influiscono inevitabilmente sulla viabilità. In particolare, per tutto il primo anno il cantiere si sposterà lungo via Volta/via Milano, dall’incrocio con via Colombo alla rotonda di via Isonzo.

Gruppo CAP, insieme alle amministrazioni dei due Comuni interessati dal cantiere, ha adottato tutte le misure possibili per limitare i disagi e per velocizzare i lavori, oltre che per coinvolgere la cittadinanza e fornire per tempo tutte le informazioni utili.

Non corrisponde a verità l’affermazione riportata su alcune testate locali negli ultimi giorni che i tecnici abbiano promesso di mantenere la circolazione su una carreggiata, anzi: sia sul volantino distribuito in occasione dell’assemblea pubblica, sia nelle slide commentate in modo molto preciso dal Direttore Lavori (entrambi i documenti sono allegati) si segnalava come questa soluzione non fosse praticabile. Il volantino cita: “Gli scavi saranno davvero importanti e non sarà possibile operare senza chiudere la strada, per garantire la sicurezza sia degli operai al lavoro che degli automobilisti in transito”.

Non si tratta pertanto di una promessa che non è stata mantenuta: l’approccio sia dell’azienda idrica che delle due amministrazioni comunali è stata fin da subito quello di costruire un percorso di partecipazione e condivisione che consentisse un’informazione puntuale e preventiva.

Come già detto nelle precedenti occasioni pubbliche, è sempre possibile accedere a via Milano a monte e a valle dell’area di cantiere per i residenti e le persone dirette alle attività produttive e commerciali della via.

A questo proposito, e proprio con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi alle attività interessate, Gruppo CAP e i due Comuni stanno collaborando per affiancare alla cartellonistica di cantiere una comunicazione che segnali ai cittadini che le attività commerciali e produttive sono aperte e raggiungibili.

Oltre a questo, sono state adottate diverse misure per mitigare l’impatto del cantiere sulla quotidianità dei cittadini di Cesano Boscone e Corsico, fra cui una modalità di lavoro che consenta di ridurre i tempi attraverso la presenza continua di due squadre, una giornata lavorativa più lunga in primavera ed estate, e la possibilità di lavorare anche il sabato mattina. Infine, per limitare la lunghezza dell’area dove non è possibile transitare, il cantiere sarà lungo massimo 40 metri, con un’area di scavo di 7/8 metri.

Gruppo CAP mantiene attivo un canale di ascolto dei cittadini interessati, e per questo è stato messo a disposizione l’indirizzo mail comunicazione@gruppocap.it a cui è possibile inviare segnalazioni e suggerimenti.

