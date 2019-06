Rozzano. Insediato il primo Consiglio Comunale del sindaco Ferretti

Sala consiliare gremita di cittadini. All’opposizione è stata affidata la presidenza del consiglio nella persona di Marco Macaluso. “La trasparenza sarà la nostra bandiera” dichiara il primo cittadino

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 27 giugno 2019 – Il sindaco Gianni Ferretti, ufficialmente insediato da due settimane, dopo aver iniziato a lavorare sui fascicoli più urgenti e concordato con le rappresentanze delle forze politiche che hanno sostenuto la candidatura i nominativi degli assessori, ha tenuto a battesimo il primo consiglio comunale in una sala gremita di cittadini.

La seduta consiliare è stata aperta dalla consigliera anziana Marina Perelli Regini nel ruolo di presidente per le fasi iniziali, seguito dalla conferma dell’eleggibilità dei consiglieri. L’organo sovrano cittadino poi ha votato il nuovo presidente del consiglio nella figura del rappresentante di Italia in Comune, Marco Macaluso.

“Sono decenni che questo ruolo e ogni altro delle commissioni di garanzia e controllo non veniva ricoperto da un consigliere di opposizione” ha dichiarato Marco Macaluso. Ringrazio i consiglieri di questa scelta. Eserciterò le mie funzioni nel pieno rispetto dei principi democratici e di rappresentanza di ogni parte politica”. Alla vice presidenza sono poi stati eletti Agostino Gagliardi per Forza Italia e la giovanissima Eleonora Pilotto per la Lega Nord.

Il sindaco Ferretti dopo il giuramento e il discorso di insediamento ha presentato la giunta comunale che insieme a lui guiderà la città per i prossimi cinque anni.

“Dopo settantaquattro anni il Comune di Rozzano ha l’opportunità di avere una nuova amministrazione – ha spiegato il primo cittadino. Un risultato storico che ci riempie di orgoglio e che ci pone in capo grandi responsabilità. Faremo ogni sforzo per realizzare il programma che abbiamo presentato alla cittadinanza. Sappiamo che si tratta di una sfida ambiziosa, ma siamo determinati a vincerla – prosegue il sindaco. Abbiamo già iniziato a mettere in campo provvedimenti per dare riscontro immediato ai cittadini affinché possano percepire il cambiamento. Faremo della trasparenza una bandiera e la scelta del presidente del consiglio va in questa direzione. Siamo consapevoli di essere stati eletti dai cittadini, siamo qui grazie ai cittadini e per i cittadini lavoreremo” conclude Gianni Ferretti.

Molte le interruzioni per gli applausi dei cittadini che hanno assistito al consiglio comunale e, in particolare, hanno sottolineato quei passaggi legati ai doveri di trasparenza e di rappresentanza della città che rappresentano valori da recuperare. Sono stati accennati i principali punti del programma che verranno approfonditi nei prossimi consigli con la presentazione delle linee programmatiche.