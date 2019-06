(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 27 giugno 2019 – Il 28 il 29 ed il 30 giugno ritorna a Trezzano il Festival Internazionale di graffiti. Per l’evento, giunto alla sesta edizione, organizzato dall’associazione culturale We Run The Streets, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Trezzano, sono attesi circa 200 Writers, provenienti da tutto il mondo.

