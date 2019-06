Bici+bus. “Bici Express”, da Milano ai migliori itinerari cicloturistici nel Pavese

AL VIA IL NUOVO SERVIZIO DI AUTOGUIDOVIE

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 28 giugno 2019 – Arriva un nuovo servizio targato Autoguidovie: “Bici Express”, un’iniziativa a supporto del turismo ecosostenibile e quindi dello sviluppo del territorio che stiamo promuovendo in collaborazione con i rappresentanti delle comunità locali della provincia di Pavia.

Dal 29 giugno al 15 settembre partirà il servizio sperimentale, attivo su due nuove linee e previsto il sabato e la domenica su prenotazione, per raggiungere con comodità e sostenibilità i migliori itinerari cicloturistici e della provincia di Pavia.

I bus dedicati al servizio sono EURO 6 dalle ottime prestazioni tecnologiche ed ambientali, dotati di carrellone portabici per 19 biciclette.

Linea 1: Milano > Voghera > Brallo di Pregola

LInea 2: Milano > Chignolo Po/Pieve del Cairo

La linea 1 si snoda tra Milano e Brallo di Pregola con bus dedicati dotati di carrello portabici (19 biciclette) che partiranno al mattino da Milano Famagosta, con rientro in città alla sera, consentendo comodamente di raggiungere i migliori itinerari cicloturistici della Provincia di Pavia. Nei prossimi giorni verrà inaugurato anche un secondo percorso nell’area pavese/Lomellina.

Lungo la Linea 1 sarà possibile utilizzare la Greenway da Voghera a Salice Terme, fino ad arrivare a Varzi e a Brallo di Pregola per sperimentare variegati percorsi in mountain bike.

Lungo la Linea 2 sarà possibile utilizzare la ciclabile del Naviglio pavese all’andata e il bus al ritorno, arrivare ai percorsi sul Ticino partendo da Bereguardo, scoprire la ciclabile Vento da Chignolo Po a Pieve del Cairo.

Lungo i tragitti sono segnalate anche diverse attrazioni turistiche e altri percorsi di trekking: ogni zona offre numerose proposte per tutti, dalle famiglie agli sportivi più esigenti.

Grazie alla collaborazione con diversi partner locali i clienti del Bici Express a condizioni agevolate potranno affittare bici (anche elettriche), organizzare gite con guide specializzate e soggiornare in alberghi confortevoli nel caso decidano di fermarsi per più di un giorno.

OME PRENOTARE

Il servizio è attivo il sabato e la domenica dal 29/6 al 15/9 2019 con prenotazione al numero 0382 1637790 entro le 13 del venerdì precedente.

Per il servizio di trasporto biciclette è necessario presentarsi alla fermata con almeno 15 minuti di anticipo.

È possibile accedere anche senza prenotazione solo se ci sono posti disponibili.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili tramite APP Autoguidovie e anche presso le rivendite. Consulta l’elenco completo qui.

Sulle linee Bici Express si viaggia con le normali tariffe in adozione sulle linee extraurbane di trasporto pubblico con in aggiunta il biglietto per il trasporto bici di 2€ , un esempio: da Milano a Voghera il biglietto normale costa 6,20 euro (12,40 andata e ritorno), a questo si dovrà aggiungere il biglietto per il trasporto bici al prezzo di 2€ per tratta.

C’è inoltre la possibilità di acquistare un vantaggioso biglietto forfettario giornaliero comprensivo del trasporto bici: il costo è di 20 euro per la linea 1.

PARTNERS

Per i possessori di biglietto BiciExpress o Biglietto Autoguidovie timbrato sabato e domenica sul servizio BiciExpress sono disponibili i vantaggi elencati di seguito:

Brallo MTB Experience

sconto 10% su noleggio e-bike

sconto 15% su gite organizzate da Brallo MTB Experience

Loc Pregola, 57 – Brallo di Pregola

Tel. 347 6942411

sito web: www.brallomtbexperience.com

mail: info@brallomtbexperience.com

Redazione