COMUNE, MORELLI (LEGA): PRIDE, ORGANIZZATORI PRENDANO DISTANZE DA “INSIEME SENZA MURI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2019 – “L’unico Nastro Azzurro con cui devono aver avuto a che fare quelli di “Insieme senza muri” è la birra. Stare con gli anti-italiani della Sea Watch 3 significa avere a cuore il business dell’immigrazione più che il bene degli immigrati a bordo. Stiamo parlando di una grave violazione della legge, per cui il capitano della nave, Carola Rackete, è sotto indagine con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Lo dice in una nota Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, commentando l’iniziativa annunciata da “Insieme senza muri” in occasione del Pride di Milano.

“Se gli organizzatori del Pride non dovessero prendere le distanze dai manifestanti “infiltrati”, che sostengono chi in questi anni ha fatturato miliardi sulla pelle delle persone, delegittimerebbero la loro stessa manifestazione”, conclude Morelli.

Redazione