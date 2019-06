Film festival Sguardi Altrove, l’assessore Tavecchia premia il miglior corto Under 35

Premiata una delle pellicole proiettate durante gli appuntamenti rhodensi

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 28 giugno 2019 – Si sono svolte nei giorni scorsi le premiazioni di Sguardi Altrove Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile, giunta alla 26esima edizione.

Realizzato in collaborazione con il Teatro Franco Parenti di Milano, il festival ha visto per il secondo anno consecutivo la partecipazione del Comune di Rho, che ha ospitato la proiezione di alcuni cortometraggi del Concorso internazionale cortometraggi Sguardi (S)confinati ed ha partecipato al premio Talent Under 35, attribuito proprio dal Comune di Rho.

A consegnare il Premio Talent Under 35 l’assessore a Piano Strategico, Promozione pari opportunità e Bellezza della città, Sabina Tavecchia, attribuito dal Comune di Rho, che ha premiato “Te Busco en Todos” di Celia Girardo, la storia del rapporto tra una donna e il suo giovane affittuario.

“E’ stato un piacere rinnovare la nostra partecipazione a Sguardi Altrove International Women’s Film Festival – ha dichiarato Sabina Tavecchia, assessore a Piano Strategico, Promozione pari opportunità e Bellezza della città –. Sono stata onorata di aver premiato il vincitore del premio Talent 35 che tra l’altro è stato assegnato a uno dei corti proiettati nelle tre date rhodensi. Il premio Talent Under 35 ha per noi un particolare valore strategico, in quanto è collegato a MIND, che accoglierà presto giovani ricercatori e studenti. Ringrazio per l’opportunità di partecipare a questa prestigiosa iniziativa Floriana Chailly, Patrizia Rappazzo dell’Associazione Sguardi Altrove e Barz and hippo. Quest’anno al festival ha collaborato anche il Teatro Franco Parenti, che cura la nostra stagione teatrale. Siamo così sempre più collegati al cuore di Milano e parte attiva della Città Metropolitana. Un’altra piacevole sorpresa è stata la presenza in giuria del regista Marco Pozzi, che ha girato nel 2003 Il documentario “Senza tregua” basato sull’intervista a Giovanni Pesce e a sua moglie Nori Brambilla Pesce sugli anni a ridosso del 25 aprile 1945, un ulteriore collegamento al nostro giardino dedicato al partigiano e a sua moglie e al ricordo di Rho come città che ha lottato per la libertà e l’antifascismo”.

Redazione