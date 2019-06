Gas e Luce, raddoppio del fatturato per Coop nel 2018. Vendite via web in aumento del 72%

Milano, 28 giugno 2019 – Alleanza Luce & Gas dimostra di attraversare un ottimo periodo, soprattutto se si analizzano i dati relativi ai bilanci. Merito di un marchio come Accendi Luce & Gas di Coop, che oggi rappresenta una sicurezza, nonché una presenza stabile nelle case delle famiglie italiane. I numeri che testimoniano tutto questo: secondo le analisi ufficiali, infatti, nel 2018 questo fornitore ha registrato oltre 31.400 contratti, superando quota 100 mila contatori serviti. Anche la crescita del fatturato fornisce una prova più che concreta di questo successo: in tal caso ci si trova di fronte ad un incremento del +98%, con un valore pari a 30,9 milioni di euro. Altre considerazioni molto importanti possono essere fatte in relazione al tasso di abbandono, che galleggia intorno al 6%, a fronte di una media del 25% circa nel libero mercato.

Dati sulle vendite di Accendi Luce e Gas

Se si vuole analizzare il successo di questa compagnia, non si possono ovviamente ignorare i dati relativi alle vendite. In primo luogo il venduto, se confrontato con il valore del 2017, ha registrato un aumento del +59%; in secondo luogo, è cresciuto a dismisura il totale del venduto realizzato attraverso il canale digitale, e qui si parla di un aumento pari al +72%. In generale, è possibile sostenere che il 31% dei contratti è stato sottoscritto per merito del canale web e di quello telefonico.

Cosa significa tutto questo? Che molte persone che cercavano nuove proposte sull’energia di gas e luce si sono recate sul sito di Accendi, e hanno poi sottoscritto un contratto con l’operatore in questione. Un risultato che merita di essere sottolineato, considerando che Accendi è un marchio relativamente giovane, visto il lancio risalente al 2015. In pochi anni, quindi, questo brand è riuscito a diventare un’importante realtà nel settore delle forniture energetiche.

Il nuovo piano industriale di Accendi

Le mire di Accendi Luce & Gas vanno ben oltre i successi raccolti lo scorso anno, espandendosi e puntando ad un totale di 400 mila clienti, da raggiungere nell’immediato futuro. Per riuscirci la compagnia ha scelto di lanciare un nuovo piano industriale, investendo 22 milioni di euro, con un altro obiettivo ugualmente importante: riuscire ad ottenere una quota di mercato pari all’1,4%. Una delle principali leve di questa scalata è il piano assunzioni varato da Accendi Luce & Gas, con l’intento di aumentare il numero di dipendenti, portandoli da 70 a 140. Si parla di uno sviluppo reso possibile dalle numerose partnership di livello collezionate da Accendi negli ultimi tempi, la cui presenza è essenziale per finanziare il progetto in questione.

Il futuro di questo brand, quindi, si “accende” di nuove aspettative, rese possibili da un piano progettuale molto importante.

L. M.