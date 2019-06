INAUGURATA A SCALO MILANO LA NUOVA VIA DELLO SHOPPING: 22 NEGOZI IN PIU’

Il numero degli store sale a 150

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2019 – Scalo Milano Outlet & More, il primo outlet cittadino a 15 minuti dal centro di Milano, ha inaugurato ieri la nuova via dello shopping che comprende 22 nuovi store e porta così la superficie complessiva dell’outlet a 35.000 mq per un totale di 150 punti vendita. Tra i nuovi brand che vanno ad arricchire l’offerta di Scalo Milano Outlet & More si spazia dal mondo del fashion con Aldo, che ha scelto Scalo Milano per aprire al il suo primo outlet in Italia, Harmont & Blaine Junior, Sun Fashion Lab, CafèNoir e con il multibrand Garage Moda che propone tra i marchi principali Crocs, passando dal mondo della casa con Lagostina e Rowenta, agli accessori per la scuola e i giocattoli con Back to School by Toys con te e arrivando fino a La Genesi – Pet Store, il primo negozio di animali che inaugura a Scalo Milano Outlet & More.

Il 2018 è stato per Scalo Milano Outlet & More un anno importante a seguito del nuovo posizionamento come outlet (10 maggio 2018) che ha dato il via a un’evoluzione del business dell’azienda, rafforzando ulteriormente l’ampia offerta di shopping e ristorazione, facendo leva su un fitto calendario di eventi, in grado di attrarre consumatori da tutta l’area metropolitana. L’apertura della nuova via dello shopping segna quindi un ulteriore traguardo nella fase di sviluppo dell’outlet.

“Questo è un giorno davvero importante perché con l’apertura della nuova via e dei 22 store, completiamo il progetto di ampliamento iniziato a luglio del 2018: la superficie di Scalo Milano Outlet & More arriva così a ben 35.000 m2 e conta 150 store di cui ben 15 punti di ristorazione. Da quando abbiamo aperto e successivamente ci siamo convertiti in outlet, è aumentato esponenzialmente il numero di persone che si sono riversate in questa zona dalla città, a conferma del percorso che stiamo facendo e delle potenzialità che siamo stati in grado di vedere in un luogo come questo, diventato sempre più un punto di riferimento e destinazione per la città metropolitana di Milano”, commenta Davide Lardera – Amministratore Delegato Scalo Milano Outlet & More.

“Scalo Milano è un progetto cui sono particolarmente legata. Tutto ciò che vedete oggi è infatti il frutto di una visione di mio padre di dieci anni fa supportata dal gruppo Lonati quando qui sorgeva la ex fabbrica Saiwa, un luogo abbandonato e lasciato a sé stesso che ebbe l’intuizione di valorizzare e restituire ai cittadini trasformandolo in un polo di esperienze. Se all’inizio questa sua scelta mi spaventava, oggi sono orgogliosa di quello che è diventato Scalo Milano e di quello che abbiamo saputo costruire assieme al mio team di lavoro”, aggiunge Adele Lonati – Presidente di Locate District Spa, la società del gruppo Lonati cui fa capo Scalo Milano.

I 22 nuovi store sono stati svelati ieri sera – 27 giugno – nel corso di un evento esclusivo che ha visto la presenza della modella e influencer Paola Turani nei panni di madrina. “Sono molto felice di essere stata chiamata per celebrare un momento così importante per Scalo Milano Outlet & More. Anche io fin dalla prima volta che sono stata qui sono rimasta colpita dall’atmosfera che si respira. A pochi chilometri dal centro della città si scopre un luogo che riesce ad accostare allo shopping tante esperienze diverse che vanno dal food al design ma anche all’intrattenimento per trascorrere momenti da soli o in compagnia”, spiega Paola Turani.

La serata è stata inoltre animata dal secondo appuntamento del Summer Music & More – l’iniziativa musicale che anima l’estate milanese grazie alla presenza di prestigiosi artisti affermati all’interno del panorama musicale – durante il quale i Dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso hanno calcato il palco con il loro Deejay Time, il più incredibile, poderoso e indelebile show radiofonico di tutti i tempi, che dal 1992 ai primi anni 2000 ha rivoluzionato la storia della radio italiana. Ad accoglierli nella suggestiva Piazza dell Fontane si è riversata una folla di oltre 6.000 fan che hanno danzato al ritmo delle canzoni anni Novanta mixate dai quattro deejay che si sono alternati alla consolle.

Redazione