LOMBARDIA. ECCO I TRUCCHI PER DERUBARE GLI AUTOMOBILISTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2019 – Regione Lombardia ha concesso il

patrocinio e disposto l’invito a tutte le Polizie locali a

diffondere la locandina ‘I pacchi, trucchi per derubare gli

automobilisti’. La decisione e’ stata presa durante l’incontro

tra l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale Riccardo De Corato, affiancato dal direttore generale

dell’Assessorato Fabrizio Cristalli, e i rappresentanti

dell’associazione ‘Fraternita’ della Strada’, autori della

campagna informativa.

DECALOGO – “Le truffe agli automobilisti sono purtroppo in

aumento – ha evidenziato De Corato -, come Regione abbiamo

pensato quindi di sposare la campagna di informazione e di

prevenzione dell’associazione, che ha predisposto un vero e

proprio decalogo con la descrizione delle tecniche usate dai

delinquenti e le relative contromisure”.

“Si va dal trucco dello specchietto al falso turista, dal finto

infortunato alle uova sul parabrezza, alla falsa autostoppista e

altro ancora – ha spiegato l’assessore -. La fantasia dei

malviventi e’ fervida e percio’ anche la Regione Lombardia ha

accolto favorevolmente questa campagna, gratuita per l’ente, di

‘accortezza stradale’. L’obiettivo e’ rendere sempre piu’ attenti

e sensibili gli automobilisti verso queste problematiche”.

Redazione