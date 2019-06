Rugby Sound Festival: oggi a Legnano al via la ventesima edizione

(mi-Lorenteggio.com) Legnano, 28 giugno 2019 – Tutto pronto all’Isola del Castello di Legnano, per questa ventesima edizione del Rugby Sound Festival.

Si parte oggi con The Bloody Beetroots, Nitro e Destroy The Disco.

Il programma completo:

Venerdì 28/6: THE BLOODY BEETROOTS + NITRO + DESTROY THE DISCO

Sabato 29/6: SUBSONICA

Domenica 30/6: MAX GAZZÈ

Lunedì 1/7: GAZZELLE + COMA _COSE

Martedì 2/7: OMAR PEDRINI + ALEX UHLMANN

Mercoledì 3/7: J-Ax con gli Articolo 31 – in apertura: Mr. Rain e Jefeo

Giovedì 4/7: FOLKSTONE + LUF

Venerdì 5/7: SALMO – Openining Act: LINEA 77

Sabato 6/7: ZARRO NIGHT con IL PAGANTE

Domenica 7/7: SKUNK ANANSIE