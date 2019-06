Slot VLT VS Slot Online: Dov’è Meglio Giocare?

Roma, 28 giugno 2019 – L’eterna domanda posta dai giocatori di casino: è meglio giocare con le slot fisiche o le slot machine online? Analizzando la cosa, questa domanda sembra piuttosto sensata. Perché sensata? Semplice, perché un giocatore ha il diritto di poter cercare il gioco con la migliore percentuale di pagamento e le condizioni di gioco più appropriate.

Spesso ci troviamo di fronte a giochi mutevoli, i quali possono cambiare il loro volto e valore RTP a seconda della versione giocata (online e fisica) mettendo in difficoltà quei giocatori con un profilo non propriamente tecnico. Diciamo quindi un buon 85% dei giocatori di casino.

Detto questo, andiamo a vedere le principali differenze di queste due tipologie di slot machine che possono essere giocate:

Le slot VLT sono i giochi che possono essere trovati nei bar e nei casino fisici o sale da gioco. La maggior parte dei casino online usa dei software di gioco che non producono slot fisiche, ma solo in versione digitale. Per questo motivo queste videolottery non sono quasi mai le medesime che possono essere trovate online. Certo, alcuni produttori di gioco come Novomatic, EGT e Barcrest lavorano in entrambi i mercati, ma questi sono pochi casi isolati.

Queste slot VLT non operano con jackpot di livello globale come quelli online offerti da slot machine del calibro di Mega Moolah e Mega Fortune, offrendone di locali e di importo inferiore. Tuttavia, offrono un’atmosfera di gioco molto particolare, soprattutto se vissuta nell’interno di un casino.

Le slot online invece, sono i giochi presenti nei casino online, di cui puoi trovarne un valido esempio qui. A differenza delle slot machine fisiche, il numero di questi giochi è di molto superiore. Questo per via del loro costo e della semplicità di distribuzione sulle diverse piattaforme che li pubblicano. Il loro fascino sta nelle numerose caratteristiche di gioco e la possibilità di vincere grossi jackpot progressivi grazie alla loro copertura globale.

Una caratteristica non da poco, capace di renderle molto allettanti anche per coloro che non hanno mai giocato al casino.

Cosa Dicono le Statistiche Sulle Preferenze dei Giocatori?

Parlando di statistiche, sembra che in Italia ci sia un vero e proprio distacco in questa sfida tra slot fisiche e slot online. Infatti, la più grossa fetta di giocatori nel nostro paese, preferisce passare il tempo con le slot online.

Da cosa è dovuta questa scelta? Non pensiamo che sia dovuta alla sola possibilità di vincere un jackpot progressivo di importo maggiore, ma anche per la comodità di accesso e la velocità con la quale si può fare una partita.

Giocare con le VLT, significa dover trovare un luogo adatto per farlo, andandoci in macchina e smettendo di fare una qualsiasi attività per dedicarsi al gioco. Una limitazione che non riguarda le slot machine online, alle quali si può accedere da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo mobile, come smartphone e tablet.

È quindi la “comodità” l’ingrediente di successo di questi giochi online? Non solo. Come abbiamo anticipato, le slot online offrono una varietà di giochi molto superiore a quella delle videolottery. Parliamo di temi di gioco, funzioni bonus, montepremi e tanto altro. Una miscela vincente e riuscita a conquistare in breve tempo una larga parte di giocatori del nostro paese.

Dobbiamo dire che in questi ultimi due anni, le VLT si sono evolute in maniera impressionante, diventando sempre di più macchine da intrattenimento vere e proprie: possiamo trovarne multi-gioco, con il campanello per chiamare il cameriere e alcune che accettano anche carte di credito, in aggiunta ai contanti.

Vedremo se basteranno queste innovazioni per segnare una ribalta delle slot VLT e farle tornare a segnare punti nelle preferenze dei giocatori.

L. M.