Cesano Boscone. Marijuana e hashish nascoste in cucina, pusher in manette

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 29 giugno 2019 – Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della locale stazione, guidati dal Mar. Magg. Rubino, durante servizio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un italiano, classe 1963, residente in via Vespucci, nullafacente, recidivo per gli stessi reati, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri, nella circostanza, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti, lo hanno perquisito anche in casa, trovando e sequestrando in alcuni mobili della cucina:

– gr. 45 di marijuana;

– gr. 80 di hashish;

– materiale vario utilizzato per il confezionamento e le operazioni di pesatura dello stupefacente;

– somma contante pari ad euro 590, considerata il provento dell’attività illecita.

Arrestato è ora nella caserma di via Trieste in attesa del processo per direttissima.

V. A.