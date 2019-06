Bellinzago. Ciclisti travolti lungo la Padana Superiore, un morto

(mi-Lorenteggio.com) Bellinzago, 30 giugno 2019 – Stanotte, intorno alle ore 1.20, lungo la strada Padana Superiore tra Inzago e Bellinzago, una donna di 27 anni, mentre era alla guida della sua vettura, dopo esser uscita da lavoro, ha investito e travolto due egiziani, uno di 22 anni e uno di 30 anni, mentre erano in bici.

Sul posto è giunto l’elisoccorso da Como, che ha soccorso uno dei feriti, trasportandolo all’Ospedale San Carlo di Milano in codice rosso, dove è, poi, deceduto. L’altro è stato portato al San Raffaele in ambulanza in codice rosso, mentre, la ragazza è stata portata all’ospedale di Melzo sotto shock e per accertamenti. Sul posto e per chiarire la dinamica indagano i Carabinieri di Cassano d’Adda. Stando ad una prima ricostruzione, i due giovani erano in un tratto buio della statale senza luci e senza segnalatori catarifrangenti e la donna non li avrebbe visti.

V. A.