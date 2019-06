(mi-Lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2019 – I colori del Pride Milano: in 300 mila in corteo ieri per i diritti. Un lungo corteo ha attraversato la città da piazza Duca d’Aosta a Milano. In testa al corteo, scortato dai City Angels di Mario Furlan, il Coordinamento Arcobaleno con lo striscione “La prima volta fu rivolta”, in ricordo dei moti di Stonewall del 1969. Diversi i comuni della città presenti, da Corbetta, a quello di Inveruno a quello di Buccinasco. Ecco il video:

