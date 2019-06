Oralimpics vincono gli oratori S. Martino di Orsenigo e S. Arialdo di Laveno Mombello

Seguiti da S. Giovanni Bosco di Cassago Brianza e S. Andrea di Sesto San Giovanni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2019 – La terza edizione di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori”, dopo tre entusiasmanti giorni di sport e divertimento, è giunta al termine. Un successo inaspettato e senza precedenti per l’evento organizzato da CSI Milano e Fondazione Oratori Milanesi (FOM), in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, Arexpo, CONI Lombardia e CIP Lombardia.

Questa mattina i giovani atleti si sono cimentati con le fasi finali degli sport di squadra e hanno provato le discipline sportive a disposizione grazie alle 22 federazioni del CONI presenti. Insieme a loro due tifosi speciali: Giusy Versace e Daniele Cassioli, due atleti paralimpici che hanno emozionato tutti i partecipanti.

Sul podio, con il maggior numero di vittorie, si sono piazzati a pari merito gli oratori S. Martino di Orsenigo e S. Arialdo di Laveno Mombello seguiti da S. Giovanni Bosco di Cassago Brianza e S. Andrea di Sesto San Giovanni.

Numeri da record anche per l’edizione 2019 della manifestazione, con 3.500 preadolescenti, 160 oratori, oltre 5.000 presenze all’inaugurazione ed un’affluenza di ben 15.000 persone nell’arco dei tre giorni.

Per consultare la classifica completa è possibile collegarsi al sito www.oralimpics.com

