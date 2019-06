SICUREZZA, DE CORATO: CONTROLLO DI VICINATO, PRESTO ACCORDI CON BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, PAVIA E ALER

Milano, 29 giu) “Brescia, Cremona, Mantova e Pavia,

sono i comuni nei quali e’ in dirittura d’arrivo un accordo con

Aler per iniziare una nuova esperienza basata proprio sul

controllo di vicinato. Uno strumento nel quale, come

assessorato, crediamo molto”. Lo comunica l’assessore alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

CON CONTROLLO VICINATO MENO REATI – “Dove c’e’ il controllo di

vicinato, infatti – aggiunge De Corato – i reati diminuiscono.

La reciproca conoscenza puo’ aumentare la deterrenza: chi ha

intenzione di commettere un reato sa che

potrebbe essere notato da un cittadino e segnalato alle forze

dell’ordine. Va sottolineato come le nuove tecnologie hanno

permesso di dare a questo tipo di servizio uno slancio maggiore:

i gruppi whatsapp e le altre piattaforme digitali sono state la

svolta al semplice lavoro di presidio”.

In Lombardia la sola Associazione Controllo del Vicinato, ACdV,

composta di volontari e specialisti che forniscono consulenza e

supporto as amministrazioni comunali, associazioni e cittadini

che intendono sviluppare nel proprio territorio programmi di

sicurezza partecipata e organizzare ‘gruppi di controllo’, conta

una ‘forza’ di 1208 gruppi attivi su 229 comuni, coinvolgendo

quasi 35.000 famiglie di ‘sentinelle’.

IN LOMBARDIA GIA’ ATTIVI BANDI PER LA SICUREZZA – L’assessore De

Corato ha quindi sottolineato che “in Regione sono stati avviati

da tempo una serie di bandi che prevedono per gli enti locali

finanziamenti per l’acquisto di telecamere di sorveglianza”.

Bene, dunque, la strumentazione tecnologica, ma “fondamentale

resta”, per De Corato, “il controllo di chi ha a cuore le sorti

del bene comune, attraverso il cosiddetto controllo del

vicinato”.

ACCORDO CON MINISTERO INTERNO E ANCI – “Un altro importante

accordo – evidenzia l’assessore – e’ stato quello per la

sicurezza integrata, sottoscritto dal Ministero dell’Interno, da

Regione Lombardia e da Anci Lombardia lo scorso 29 aprile in

Prefettura a Milano. In questo patto si parla di sicurezza

compartecipata, demandate proprio al controllo di vicinato.

Nello specifico si cita la valorizzazione delle associazioni di

volontariato nelle azioni di miglioramento delle condizioni di

vivibilita’ e sicurezza delle citta'”.