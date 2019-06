WISIN y YANDEL CANCELLANO IL TOUR EUROPEO

(mi-Lorenteggio.com) Assago, 30 giugno 2019 – “Il duo musicale di Reggaeton Wisin & Yandel si è visto obbligato a sospendere la tournée europea “Como Antes Tour” con i concerti previsti a Ibiza, Barcellona, Milano, Zurigo, Amsterdam e Parigi, per problemi logistici totalmente estranei ai promotori dei concerti, alle location dove si sarebbero dovuti tenere i concerti e agli artisti”.

Con questa comunicazione, pervenuta in data 28 giugno dal manager del duo di musica urbana Wisin y Yandel, il Milano Latin Festival ha appreso, proprio malgrado e con grande rammarico, la cancellazione del concerto in programma ad Assago per mercoledì 3 luglio 2019.

Gli oltre 2800 biglietti già venduti in prevendita saranno rimborsati in maniera automatica con accredito sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto online sui canali MailTicket e TicketOne. Se l’acquisto è stato effettuato in un Punto Vendita TicketOne è possibile chiedere il rimborso del biglietto presso lo stesso Punto Vendita consegnando i biglietti in originale. In caso di acquisto con il Bonus Cultura 18 APP, poiché la legge non consente un rimborso in denaro, l’acquirente riceverà una mail dal customer care, con le istruzioni su come procedere.

