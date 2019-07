BCC Milano presenta i vincitori del Premio La Torretta 2019

Il Presidente Giuseppe Maino: “Premiate le storie e le imprese che nascono nel nostro territorio, ma che portano lustro all’Italia intera”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2019 – La Banca di Credito Cooperativo di Milano celebra le eccellenze del territorio con la VII edizione del Premio La Torretta, il riconoscimento assegnato alle persone e alle organizzazioni che si sono distinte per le competenze, i progetti realizzati e i risultati ottenuti negli ambiti cultura, professioni, solidarietà e sport. Le premiazioni si sono tenute venerdì 28 luglio nella cornice del cortile di Villa Visconti d’Aragona a Sesto San Giovanni.

“Per la nostra Banca è naturale essere parte del tessuto sociale del territorio e questo ci consente di conoscere le storie e le imprese di uomini, donne e organizzazioni che lavorano e si impegnano per raggiungere l’eccellenza – dichiara Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano – Riteniamo sia importante individuare e valorizzare queste competenze locali che portano, in ogni ambito, risultati importanti per l’Italia intera”.

La serata, condotta dal giornalista Fabio Pizzul, ha visto alternarsi sul palco non solo i premiati delle diverse categorie, ma anche importanti personalità che hanno consegnato i riconoscimenti nei diversi ambiti: per le professioni Stefano Mainetti, CEO di Polihub, l’incubatore delle startup giovanili del Politecnico di Milano tra i più importanti del mondo; per la cultura Mauro Pagani, musicista e componente storico della PFM e oggi compositore e produttore discografico; per la solidarietà Roberta Pizzocchera, Assessore all’Educazione e ai Servizi Sociali della Città di Sesto San Giovanni che da sempre patrocina il Premio; infine per lo sport il Generale Angelo Giacomino, già comandante del 3° reggimento Bersaglieri di Milano e della Compagnia Atleti dell’esercito.

I premiati

Categoria professioni:

• Elena Criscuolo, miglior giovane virologa d’Italia, Paese in cui ha deciso di svolgere il proprio lavoro stabilmente presso il laboratorio di microbiologia e virologia del San Raffaele. Il suo studio punta a identificare nuovi bersagli terapeutici per combattere l’infezione da HSV.

• Marco Molina, ingegnere aeronautico, ha partecipato a “H2020 Graphene Flagship”, il più grande programma pluriennale di ricerca finanziato dalla Commissione Europea.

Categoria cultura:

• Simone Riva, 6 anni, fa parte stabilmente della Fanfara dei Bersaglieri di Melzo ed è il più

giovane componente di una fanfara di Bersaglieri in Italia.

Categoria solidarietà:

• Liceo Artistico dell’Istituto di Istruzione Superiore De Nicola, i cui studenti hanno realizzato 32

tele a tecnica acrilica destinate a riqualificare il centro trasfusionale dell’ospedale di Sesto San

Giovanni.

• Pizzaut, progetto nato con lo scopo di dare un futuro lavorativo e di inclusione ai ragazzi

autistici, ha reso possibile l’apertura a Cassina De’ Pecchi del primo locale da loro interamente

gestito.

Categoria sport:

• Arcangelo Borruso, in forze alla Polizia Locale di Sesto San Giovanni, è vincitore del titolo

italiano assoluto di tiro con l’arco nei campionati indoor di Rimini e ha conquistato il 3° posto

nella categoria Compound Man Ai campionati mondiali di tiro con l’arco.

• Giuseppe Bertuccio D’Angelo, ha partecipato all’Ironman, il triathlon più duro al mondo,

riuscendo a concludere la gara.

• Simone Leo, ha partecipato a 6 delle 7 gare più difficili al mondo: tra le quali la Badwater, gara

di running di 217 km nel deserto della Death Valley.

BCC Milano si colloca tra le prime BCC a livello nazionale. Composta da 20.919 Soci con un capitale sociale di 55 milioni di euro, la Banca conta 90 mila clienti e opera con 495 dipendenti e 53 sportelli in 124 comuni di sette province lombarde (Milano, Monza e Brianza, Lodi, Como, Lecco, Cremona, Bergamo).

V.A.