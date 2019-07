Borghetti e Astuti (Pd): “Si convochi subito in Regione un‘audizione di proprietà e sindacati della ex Carapelli di Inveruno”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2019 – Si convochi subito un’audizione in Commissione Attività produttive dei rappresentanti sindacali, datoriali e della proprietà dell’ex Carapelli di Inveruno. A chiederla sono il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti e il consigliere Samuele Astuti, entrambi Pd, che spiegano: “Le condizioni della The Organic Refining srl (Tor), l’ ex Carapelli di Inveruno, sono sempre più preoccupanti. Proprio oggi è stata sospesa la fornitura di energia elettrica in seguito al mancato pagamento dell’utenza stessa. Una crisi di liquidità sempre più seria che fa mal sperare per la continuità aziendale e il futuro dei 40 dipendenti che già non stanno ricevendo lo stipendio”.

Redazione