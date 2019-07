(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 1 luglio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.15, in via degli Alpini 48/b, all’altezza dei negozi, una donna di 70anni e stata urtata da un veicolo cadendo a terra. Per le ferite riporte, durante la caduta, è stata trasportata in ambulanza in codice giallo all’ospedale Policlinico di Milano, dopo esser stata soccorsa anche dalla Polizia Locale, che ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.