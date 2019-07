(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 1 luglio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, in un centro sportivo di via Archimede, 2, un bambino di quattro anni è stato colto da un malore, mentre era in acqua, durante un corso di nuoto. Recuperato repentinamente da uno degli assistenti bagnanti, è stato affidato alle cure del personale medico giunto a bordo di un’automedica, i quali lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale dei bambini Buzzi di Milano, in codice giallo.

V. A.