Passaggio di Consegne per Rotaract Club Magenta: Laura Bachmann è il nuovo Presidente

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 1 luglio 2019 – Nuovo Presidente per il Rotaract Club Magenta. Venerdì 21 Giugno si è infatti svolta presso l’Agriturismo Cascina Riazzolo (Albairate) la cerimonia di avvicendamento alla presidenza, con il passaggio delle consegne da Luca Maggioni a Laura Bachmann.

Alle cerimonie erano presenti numerose autorità rotariane, tra cui il Presidente incoming del Rotary Club Magenta, Raffaella Mastaglia, e rotaractiane, tra cui Nicolò Clerici in qualità di Rappresentante Distrettuale incoming. A prendere la parola è il Presidente uscente, Luca Maggioni, che ripercorre il suo mandato. Dopo aver ringraziato il suo direttivo per avergli dato un grande sostegno, Luca parla di un anno e mezzo impegnativo, ma ricco di gratificazioni. Nel corso del suo anno rotaractiano si sono tenute molte serate con relatori d’eccezione, gite culturali ed eventi in collaborazione con associazioni locali e l’entusiasmante partecipazione di tutto il club, tra le quali ricorda la “Rotarbike” in collaborazione con l’associazione musicale “Totem” di Magenta, la mostra “I Colori dell’anima”, il progetto “Diventa Babbo Natale” che nell’occasione ha distribuito doni e colori a tutto il reparto della pediatria di Magenta, la serata per la raccolta fondi a tematica internazionale “End Polio Now”. Luca conclude, porgendo a Laura le sue più sentite congratulazioni, augurandole un buon anno rotaractiano con la sua guida. Prende la parola il neo Presidente Laura Bachmann, che si complimenta con Luca per la conduzione del club con il suo mandato e anticipa che il suo anno rotaractiano sarà incentrato sulla valorizzazione del territorio locale, infatti, molteplici sono le idee e le collaborazioni in programma anche con il Distretto 2042, sempre con il supporto del nostro Rotary Club Magenta, guidato da Raffaella Mastaglia.

Successivamente, Laura presenta la squadra che la sosterrà da quest’ anno, introducendo e presentando la pima carica, ricoperta da Paolo Sardo, quale Presidente commissione Azione Professionale presso il nostro Distretto 2042. A seguire sono stati presentati i restanti membri del Consiglio Direttivo: Giulia Radice (Vice Presidente e Presidente commissione internazionale), Francesca Morani (Segretario), Martina Corbetta (Prefetto e Presidente commissione culturale), Maria Maggioni (Tesoriere), in aggiunta i consiglieri: Veronica Parmigiani (Presidente relazioni esterne), Cristina Invernizzi (Presidente commissione service), Silvia Bachmann (Presidente commissione recruitment), Andrea Turri (Presidente commissione e regolamento), Alessandro Degrà (Presidente commissione eventi).

Questo è il Rotaract Club Magenta: impegno, serietà e amicizia.

