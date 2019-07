SICUREZZA, DE CORATO: BENE CONTROLLI E ARRESTO IN STAZIONE A TREVIGLIO

(mi-Lorenteggio.com) Treviglio, 1 luglio 2019 – “Un plauso ai costanti controlli della

Polfer nelle stazioni lombarde. I continui arresti e i fermi

testimoniano che queste aree sono come calamite per i

delinquenti”. Lo ha detto l’assessore alla Sicurezza della

Regione Lombardia Riccardo De Corato, commentando i risultati

del lavoro svolto dalla Polizia ferroviaria lombarda nel corso

dell’ultimo fine settimana.

“Alla stazione di Treviglio, in provincia di Bergamo, lo scorso

weekend – ha aggiunto l’assessore regionale – un senegalese e’

stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a

pubblico ufficiale. La stazione della Bergamasca non e’ nuova a

controlli e a fermi di extracomunitari; in altre occasioni sono

scattati per spaccio di sostanze stupefacenti”.

“Queste operazioni – ha concluso De Corato – andrebbero

realizzate anche in altri giorni, anche perche’ i delinquenti

ormai hanno iniziato a capire che nel fine settimana c’e’ maggior

controllo. Visto l’impegno della Polfer ci auguriamo che le

stazioni vengano liberate da sbandati e spacciatori e possano

cosi’ tornare a essere, al piu’ presto, luoghi adibiti solo agli

spostamenti dei cittadini”.

Redazione