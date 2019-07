TAVOLO TERRITORIALE PAVIA: PRIORITA’ A NODO INFRASTRUTTURE, RILANCIO IMPRESE E AL SOCIALE

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 01 luglio 2019 – Infrastrutture, sviluppo economico e

attenzione al sociale. Questi i macrotemi emersi nel corso dei

lavori del Tavolo Territoriale convocato a Pavia dal presidente

di Regione Lombardia Attilio Fontana e al quale hanno

partecipato gli assessori regionali al Bilancio, Finanza e

Semplificazione Davide Caparini e alle Politiche per la

famiglia, genitorialita’ e pari opportunita’ Silvia Piani, alla

quale e’ stato affidato il compito di coordinare le attivita’ dei

tavoli tematici che individueranno le priorita’ per il territorio

pavese.

SVILUPPO ECONOMICO – “Il primo tavolo che si dovra’ aprire – ha

sottolineato il presidente Fontana – e’ quella che individuera’ le

direzioni che assumera’ lo sviluppo economico del Pavese e su

quali ambiti si concentreranno le azioni di rilancio del

comparto industriale. Aiuteremo le microimprese e in particolare

lavoreremo per consentire un piu’ agile accesso al credito,

rendendo i requisiti per partecipare ai bandi piu’ adeguati alle

realta’ imprenditoriali di minori dimensioni”.

INFRASTRUTTURE – “Il secondo tavolo – ha proseguito il

presidente Fontana – e’ certamente quello dedicato alle

infrastrutture: Regione Lombardia e’ pronta a intervenire a patto

che gli interventi siano condivisi dai territori e rispondano a

esigenze diffuse, e’ infatti assurdo che vi siano risorse

inutilizzate a causa di veti incrociati”.

RIGENERAZIONE URBANA – In questo senso, il presidente ha anche

accennato al tema della rigenerazione urbana, particolarmente

sentito a Pavia e in provincia, considerata la presenza diffusa

di aree industriali dismesse che potrebbero essere oggetto di

recupero con nuove destinazioni d’uso. “L’assessore regionale al

Territorio, Pietro Foroni portera’ in Consiglio regionale una

proposta di legge – ha spiegato il governatore della Lombardia –

che favorisce interventi nelle aree degradate sia dal punto di

vista ambientale sia per il riutilizzo di elementi strutturali”.

ATTENZIONE AL SOCIALE – Il terzo tavolo tematico sara’ dedicato

al sociale, anche in considerazione della situazione di

particolare criticita’ del territorio pavese per come e’ stata

descritta dai rappresentanti delle associazioni operative

nell’ambito del sostegno alle fragilita’.

DISSESTO IDROGEOLOGICO – Rispondendo alle domande dei

giornalisti, il presidente Fontana si e’ soffermato sui diffusi

fenomeni di dissesto idrogeologico, 248 in totale, come

segnalato dal presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma.

“Attendiamo i 140 milioni di euro che ci aveva promesso il

Ministero dell’Ambiente – ha detto il governatore della

Lombardia – e parte di queste risorse siamo pronti a

distribuirle sui territori del Pavese incluso l’Oltrepo'”.

“Fate proposte concrete – ha detto il presidente dopo aver

ascoltato gli interventi dei sindaci e degli esponenti delle

associazioni di categoria del territorio – e Regione Lombardia

sara’ al vostro fianco”.

Il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana, intervenuto al Tavolo Territoriale, ha

illustrato le azioni e le risorse destinate al territorio

Pavese, soffermandosi sulla ‘Semplificazione burocratico

amministrativa’, incluso il programma strategico per la

trasformazione digitale, sui 7 milioni per la ricerca e

l’innovazione, il sostegno alle imprese e al commercio (Faber,

Ies, STOREVOLUTION, Asset, Sto@), sull’attrattivita’ turistica

(percorsi cicloturistici, turismo religioso – progetto ‘Crocevia

d’Europa’) e culturale (restauro del Maschio del Castello

Sforzesco di Vigevano e del Teatro Sociale di Stradella, ARTE

inMusica).

Particolarmente apprezzato dagli esponenti delle associazioni di

categoria l’anticipo della Pac deciso da Regione Lombardia, con

un totale di 146 milioni per l’agricoltura che include incentivi

ai giovani agricoltori, pagamenti agroambientali, indennita’

compensativa per le aziende di montagna e ai GAL (Gruppi di

azione locale) cui si aggiungono 3,7 milioni per la

riconversione e la ristrutturazione dei vigneti.

Altri 4,5 milioni sono stati assegnati al settore del sociale

(welfare abitativo, contributo regionale di solidarieta’,

conciliazione vita-lavoro), 2,5 milioni per l’ampliamento

dell’Istituto Tecnico “A. Volta” di Pavia

607mila euro all’Universita’ di Pavia per l’erogazione e la

gestione dei servizi per il diritto allo studio nei collegi

universitari dell’ateneo.

La Dote Unica lavoro ha registrato 2.100 inserimenti lavorativi.

Il presidente ha anche ricordato che Regione Lombardia ha

assicurato i 2,4 milioni per il completamento del restauro

conservativo del Ponte della Becca, 433mila euro per acquisto di

telecamere mobili e strumenti di videosorveglianza e

1,1 milioni per interventi di manutenzione urgente per 31

piccoli Comuni.

Per quanto concerne gli interventi in fase di esecuzione, sono

stati ricordati i 6,5 milioni per l’Accordo di Programma per la

realizzazione del Campus Medico Universitario Nazionale e

3 milioni per la sperimentazione presso l’ASST di Pavia di una

soluzione innovativa per la valutazione della fragilita’ della

placca aterosclerotica.

Per l’Area Interna Appenino Lombardo – Alto Oltrepo’ Pavese: 1,1

milioni sono riservati alle start-up di impresa e 1,4 milioni

per progetti di promozione turistica, oltre al lavoro che

svolgera’ il Tavolo per il rilancio del settore vitinicolo in

Oltrepo’ pavese.

Altre risorse significative sono i 5,9 milioni per interventi di

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete

viaria (2018-2020), 4,1 milioni per la ristrutturazione del

Ponte della Gerola sul fiume Po (SP 206 Voghera-Novara)

5,5 milioni per la riqualificazione delle stazioni di Vigevano e

Abbiategrasso, con realizzazione di sottopassi e nuove sedi di

incrocio (linea Milano-Mortara), 800mila euro per il documento

di fattibilita’ del nuovo Ponte della Becca.

Altri 5,4 milioni sono stati impegnati per interventi di difesa

del suolo e mitigazione dei rischi idrogeologici

3 milioni per la bonifica del sito di interesse nazionale di

Broni.

In programma anche interventi di difesa del suolo e di tutela

ambientale (27 interventi segnalati dagli enti locali da

finanziarsi con il Piano Nazionale per la mitigazione del

rischio idrogeologico).

“Ad un anno dal Tavolo della

Competitivita’ tenutosi proprio qui a Pavia, con il grande

impegno del presidente e dell’intera Giunta sul territorio,

vorrei partire dai risultati di questo primo anno di

Legislatura, che non rappresentano evidentemente un punto di

arrivo, bensi’ il giusto riconoscimento ad un lavoro che ha

coinvolto l’intera Giunta regionale”.

Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la famiglia,

Genitorialita’ e Pari opportunita’ Silvia Piani al termine del

Tavolo Territoriale convocato a Pavia dal presidente di Regione

Lombardia Attilio Fontana e al quale ha partecipato anche

l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione

Davide Caparini.

SETTORE VITIVINICOLO – L’assessore Piani ha parlato di una

provincia che vanta produzioni agricole di assoluta eccellenza

con il settore vitivinicolo che ha recentemente beneficiato di

quasi 4 milioni di euro per la ristrutturazione dei vigneti.

Proprio per questo e’ stato immediatamente attivato il Tavolo per

il rilancio della filiera vitivinicola dell’Oltrepo’ Pavese con

l’obiettivo di dare nuovo impulso a tutto il settore a livello

locale. “Nel complesso – ha aggiunto – dall’avvio della

Legislatura, sono stati stanziati circa 150 milioni di euro per

l’anticipo PAC, per favorire gli investimenti aziendali e per il

sostegno ai giovani agricoltori. Abbiamo destinato oltre 7

milioni di euro per il sostegno alle imprese e al commercio, con

particolare riferimento all’implementazione dell’attrattivita’

turistica”.

INFRASTRUTTURE E SANITA’ – “Sono in corso – ha inoltre aggiunto –

come illustrato dal presidente Fontana interventi consistenti

tra cui l’Accordo di Programma per il Campus medico

universitario, il sostegno all’impresa e la valorizzazione dei

presidi ospedalieri di Casorate, Broni e Mortara. Sono

disponibili risorse pari a circa 6 milioni di euro per la

manutenzione straordinaria del sistema viabilistico e 5 milioni

per la riqualificazione delle stazioni di Vigevano e

Abbiategrasso che miglioreranno il servizio ferroviario sulla

Milano-Mortara. La Regione, nell’ambito del Patto per la

Lombardia, ha destinato circa 4 milioni di euro al risanamento

conservativo e alla messa in sicurezza delle ex strade statali e

delle strade provinciali d’interesse regionale, cui si

aggiungono i 6 milioni stanziati sul triennio 2018/2020 per

interventi di manutenzione straordinaria”.

PROBLEMATICHE TERRITORIALI IN SOSPESO – L’assessore Piani ha

inoltre discusso delle questioni in sospeso sul territorio “tra

cui – ha detto – alcuni interventi infrastrutturali di

straordinaria importanza purtroppo bloccati in attesa di

sviluppi giudiziari, come la realizzazione del tratto mancante

della Vigevano-Malpensa, o la Broni-Mortara”.

DA REGIONE LOMBARDIA PIENA ATTUAZIONE SUSSIDIARIETA’ – Per

Silvia Piani Regione Lombardia e’ intervenuta con risorse proprie

anche in ambiti non di sua stretta e diretta competenza:

“Abbiamo recentemente stanziato 800.000 euro per lo studio di

fattibilita’ per il nuovo ponte della Becca e posto una costante

attenzione, anche dal punto di vista economico, all’intervento

di raddoppio della linea ferroviaria Milano /Mortara, sostenendo

interventi di miglioramento dell’infrastruttura”.

GIOVANI, FUTURO E START UP – “Investire sui nostri ragazzi – ha

dichiarato inoltre l’assessore Piani – ci consentirebbe di

affacciarci al mercato internazionale con competitivita’. Cito a

tal proposito un passaggio del Presidente di Confindustria De

Cardenas alla recente assemblea, in cui e’ stata focalizzata

l’attenzione sull’importanza di investire maggiormente sui

giovani. Immagino le numerose aree dismesse presenti sul nostro

territorio come luogo di ricerca e sviluppo, come incubatore di

imprese a trazione giovanile. L’area ex Neca potrebbe

rappresentare un esempio di questo nuovo modello di sviluppo”.

AMBIENTE E BONIFICHE – Nel primo anno di legislatura sono stati

investiti oltre 5 milioni di euro in iniziative di mitigazione

del rischio idrogeologico in provincia di Pavia. “Risorse ben

spese – ha ribadito l’assessore – poiche’ contribuiscono

significativamente a garantire la pubblica sicurezza, arginare

la perdita di coltivabilita’ dei terreni agricoli e salvaguardare

l’incolumita’ di beni pubblici e privati”.

TAVOLO ALLENZA TRA ISTITUZIONE, FORZE ECONOMICHE E CITTADINI –

“Questo Tavolo – ha concluso l’assessore Silvia Piani – puo’

davvero rappresentare il simbolo di un’alleanza tra istituzioni,

forze economiche e produttive, enti del sociale e cittadini. Per

Pavia, questi cinque anni rappresentano un’occasione da non

perdere: rimboccandoci le maniche e fare meglio del passato”.

Redazione