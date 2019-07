(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 1 giugno 2019 – Intorno alle ore 17.30, lungo la S.P. 59, all’altezza della fermata del pullman e l’incrocio con via San Cristoforo, per una dinamica in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un 38enne è stato investito da una vettura ed è stato trasportato in codice giallo all’Humanitas di Rozzano, per le ferite riportate dopo l’impatto con il veicolo.

V. A.