Atletica. A Vigevano nasce la “Scarpadoro di Capodanno”

Nella serata di martedì 31 dicembre, Atletica Vigevano organizza una corsa di 5 km e una camminata di 2 km aperta a tutti in Piazza Ducale, per attendere il Capodanno e brindare tutti assieme al nuovo anno.

(mi-Lorenteggio.com) Vigevano, 2 luglio 2019 – Quest’anno a Vigevano il Capodanno si festeggerà in un modo originalissimo e con una grande novità. Atletica Vigevano lancia la “Scarpadoro di Capodanno”, un’idea simpatica e diversa per attendere la mezzanotte e festeggiare il nuovo anno in compagnia di persone accomunate dalla stessa passione per lo sport.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Vigevano e con la Dimora Sforzesca, la Scarpadoro di Capodanno avrà come sede di partenza e arrivo della manifestazione la splendida Piazza Ducale di Vigevano. Si potrà scegliere tra una corsa non competitiva di 5 km circa, che partirà alle ore 22.30 e che si svilupperà interamente nel centro storico di Vigevano, e una camminata aperta a tutti di circa 2 km che partirà attorno alle ore 23.

La serata continuerà poi con le premiazioni, il brindisi di mezzanotte, offerto da Atletica Vigevano, tanta buona musica di Gold Radio e uno spettacolo in Piazza Ducale ancora in fase di definizione.

Gli atleti avranno inoltre la possibilità di cambiarsi gli abiti e farsi una doccia calda presso la Palestra Carducci, a pochi passi dalla Piazza Ducale, aperta e disponibile per l’occasione.

Costi e dettagli sulle iscrizioni verranno resi noti nei prossimi mesi e saranno disponibili sul sito www.scarpadoro.it.

Entusiasta dell’iniziativa anche il sindaco di Vigevano Andrea Sala che in più di un’occasione ha lanciato pubblicamente lo slogan: “Chi corre a Capodanno, corre tutto l’anno”.

La “Scarpadoro di Capodanno” sarà un’edizione unica e speciale, che nasce dal duplice desiderio di offrire un evento nuovo per la città di Vigevano nella serata di Capodanno, ma soprattutto per festeggiare due anni molto significativi per Atletica Vigevano: salutare il 2019 che ha tagliato il traguardo dei 70 anni di storia della società ducale e dare il benvenuto al 2020, anno che sancirà i 40 anni di storia di Scarpadoro (1980-2006 Scarpa d’Oro Internazionale) (2006 a oggi Scarpadoro Half Marathon).

La Scarpadoro di Capodanno, per quest’anno, sostituirà la Scarpadoro di Babbo Natale, in programma ogni anno l’ultima domenica prima di Natale.

Redazione