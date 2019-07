Ceriano. Fine settimana di qualità e tradizione con la Sagra del Pesce

L’edizione numero 40 conquista un gran numero di appassionati

Tre serate di grande partecipazione per la Sagra del Pesce, organizzata all’interno dell’Isola Pedonale dall’Asd Pescatori cerianesi: la storica festa ha tagliato il traguardo delle quaranta edizioni. Da venerdì a domenica, al Giardinone, un’affiatata squadra di volontari ha dato vita ad una delle feste più apprezzate della ricca offerta cerianese durante l’anno. Al lavoro per giorni, più di trenta volontari dell’associazione sportiva che propongono svariate specialità di pesce per una cena (o un pranzo della domenica) fuori dall’ordinario. “Anche se alla fine il piatto che va per la maggiore è sempre il fritto misto, abbiamo comunque molti appassionati che vengono alla nostra festa per provare qualche specialità, come le rane o la trota, che sono sempre molto apprezzate” -racconta Mirko Ceccon, vicepresidente dell’associazione. “L’allestimento della festa e la sua gestione richiedono un grosso impegno per diversi giorni, ma l’apprezzamento dei tanti partecipanti ha ripagato degli sforzi fatti”. Molto apprezzato anche il programma musicale, con il ballo liscio e i balli di gruppo, valorizzati dall’esibizione di alcune tra le migliori orchestre del momento, con la possibilità di ballare in piazza Diaz.

“La Sagra del pesce è un appuntamento tradizionale di grande successo per il quale dobbiamo ringraziare la costanza dell’impegno della Asd Pescatori Cerianesi” -commenta il Consigliere delegato allo Sport e alle Associazioni, Giuseppe Radaelli, che si è complimentato per l’ottima riuscita.