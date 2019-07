J-AX + Articolo 31 CONFERMATA LA PARTECIPAZIONE DI RAPTUZ AL TOUR

(mi-lorentggio.com) Legnano, 2 luglio 2019 – Il tour di J-AX + Articolo 31 si arricchisce di una nuova componente artistica. È infatti confermata la partecipazione dell’artista Raptuz alle date del tour estivo. Prossima attesa tappa quella del 3 luglio, al Rugby Sound di Legnano (Milano).

Presenza eccezionale quella del pioniere dei graffiti in Italia che, co-fondatore della Spaghetti Funk, ha portato insieme al collettivo il live painting per la prima volta nel nostro Paese alla fine degli anni ’90.

Raptuz presenzierà a tutte le date in programma, portando sul palco nuovamente il live painting, contribuendo alla celebrazione dei 25 anni di carriera di J-AX e alla costruzione di questo spettacolo che porterà gli spettatori in un viaggio esplosivo tra passato e presente.

BIO RAPTUZ

Raptuz è uno stimato artista, designer e grafico presente da oltre 30 anni nel circuito artistico internazionale, pioniere nella scena italiana dei Graffiti e dell’Arte Urbana.

Raptuz è co-fondatore della storica TDK Crew (Milano, 1990) e, insieme a J-Ax e Space One, co-fondatore del collettivo Spaghetti Funk.

Dopo una vita passata a creare diviso tra Milano e Los Angeles, Raptuz ha sviluppato ed evoluto negli anni la propria tecnica ed il suo stile unico chiamato “Broken Window Futurism”.

Con base nel capoluogo meneghino, oggi Raptuz viaggia frequentemente per il mondo dipingendo in numerosi festival, realizzando grandi e piccoli dipinti su commissione, ed esponendo le proprie opere nelle migliori gallerie d’arte. Inoltre, grazie alla sua vasta esperienza in materia, si occupa del brand management di Loopcolors, “top brand” internazionale di vernici spray, che fornirà i materiali tecnici per il tour J-Ax + Articolo 31.

Date del tour

Dopo Treviso e Bologna le date in calendario sono: il 3 luglio Legnano (Milano), Rugby Sound; il 6 luglio Roma, Rock in Roma Ippodromo delle Capannelle; il 12 luglio Genova, Porto Antico; il 14 luglio Verona, Arena; il 20 luglio Bibione (Venezia), Piazzale Zenith Spiaggia; il 31 agosto Noci(Bari), Animanote Musica in collina Foro Boario; il 7 settembre Catania, Estate Catanese Villa Bellini; il 14 settembre Mondovì (Cuneo), Wake Up Music Festival Mondovicino Arena.

