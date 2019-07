LA REGIONE DICE NO ALLA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA PROPOSTA DAL PD

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2019 – Il centrodestra in Regione ha detto no alla proposta del Pd, sostenuta anche da i Lombardi Civici Europeisti, Più Europa con Emma Bonino e Movimento 5 Stelle di dichiarare in Lombardia lo stato di emergenza climatica e ambientale, come stanno facendo altre amministrazioni tra cui il comune di Milano.

Così dichiara il capogruppo democratico in Regione Fabio Pizzul: “Lo stato di emergenza climatica è il riconoscimento dell’assoluta priorità di intervento contro il cambiamento climatico. Lega e Forza Italia dicono di no perché la ritengono un fatto solo simbolico. In realtà è simbolico aver votato contro, perché significa non crederci davvero, non rendersi conto di quanto un’azione comune sarebbe importante per tentare di frenare un processo che mette a rischio la nostra stessa possibilità di vita sul pianeta Terra.”

