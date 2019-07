OLIMPIADI 2026, FONTANA: VITTORIA DI TUTTI, GIOCO DI SQUADRA LOMBARDIA E VENETO CARTA VINCENTE

PRESIDENTE: LE NOSTRE ATLETE HANNO MOSTRATO ITALIA CHE VOGLIAMO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2019 – “L’aggiudicazione dei Giochi olimpici

invernali 2026 e’ la dimostrazione che quando le amministrazioni

lavorano insieme, senza distinguo e con un obiettivo sincero, si

possono vincere tutte le battaglie. La collaborazione perfetta

tra Lombardia e Veneto ha consentito di realizzare quello che

appariva un sogno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana intervenendo in Consiglio Regionale, durante la

relazione sull’aggiudicazione dei Giochi olimpici invernali 2026

a Milano-Cortina.

“Ci abbiamo creduto fin dal principio – ha sottolineato – e

siamo andati avanti senza paura, anche quando c’era da esporsi

per le garanzie di 400 milioni di euro che inizialmente il

Governo non voleva sostenere. Per fortuna, poi questa pecca e’

stata sanata e senz’altro cio’ ha aiutato i commissari del Cio a

dare al nostro Paese questa grande opportunita’. Non dobbiamo

pero’ dimenticare che gli artefici principali di questa vittoria

sono state le nostre due regioni”.

“Il nostro dossier – ha proseguito Fontana – era di gran lunga

migliore di quello dei nostri avversari. Una proposta che

coinvolgeva i nostri territori, luoghi meravigliosi come Milano,

la Valtellina e Cortina, con piste riconosciute a livello

internazionali. Che ha mostrato la nostra essenza, la nostra

storia”.

“Voglio sottolineare un altro elemento che ha decretato la

nostra vittoria – ha concluso Fontana – vale a dire le nostre

campionesse. La scelta presa all’ultimo momento di dare spazio

durante la presentazione finale alle nostre atlete e’ stata

azzeccata. Sono loro che hanno permesso di mostrare e

rappresentare un’altra faccia della nostra Italia. Un Paese

giovane, fresco, pieno di entusiasmo che aveva voglia di vincere

questi giochi. Questa e’ l’Italia che vogliamo, che guarda avanti

senza paura di niente e che vince le scommesse”.