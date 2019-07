Rho. Marisa Sinigaglia: nuova presidente del Consiglio Comunale Rhodense

Seconda donna in capo al Parlamentino locale, segnale importante sulla parità di genere

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 2 luglio 2019 – Da venerdì 28 giugno 2019 Marisa Sinigaglia è la nuova Presidente del Consiglio Comunale di Rho: è la seconda donna a ricoprire questa carica dopo Arianna Cavicchioli, che diventò anche sindaco di Rho, una scelta all’insegna della parità di genere e del riconoscimento della lunga esperienza politica.

Marisa Sinigaglia è stata eletta Presidente del Consiglio comunale, in sostituzione del dimissionario Presidente Giovanni Vittorio Isidoro.

“Ringrazio il Consiglio comunale per la fiducia accordata. – commenta Marisa Sinigaglia – Chi mi conosce sa che sono una persona pratica e concreta, cercherò quindi, con la collaborazione dei Consiglieri, di mantenere nei limiti del regolamento i tempi e i modi della discussione politica, per tutti.”

Marisa Sinigaglia, sposata con un figlio, vanta una notevole esperienza politica iniziata nel lontano 1994 con il consiglio di circoscrizione 4 (San Giovanni, Rh1, Biringhello e Passirana) nel ruolo di consigliere e per 2 mandati anche di presidente e proseguendo poi dal 2011 come consigliere comunale. Durante il primo mandato Romano dal 2011 al 2016 è stata Presidente della Commissione affari istituzionali ed Organizzazione Sempre presente agli eventi e alle cerimonie istituzionali del Comune di Rho, ha celebrato numerosi matrimoni civili a Villa Burba come pubblico ufficiale.

Redazione