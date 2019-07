9° Festival delle Alpi di Lombardia 2019: oltre 50 eventi sulle montagne lombarde

Tutto pronto per la 9° edizione del FESTIVAL DELLE ALPI DI LOMBARDIA 2019.

Scegli tra gli oltre 50 eventi, organizzati sulle montagne lombarde, dove trascorrere il prossimo fine settimana.

Segnaliamo in particolare la manifestazione “Ciapèl d’oro”, organizzata a Castione Andevenno (SO), all’interno del quale si terrà sabato 6 luglio 2019 il CONVEGNO del CAI-REGIONE LOMBARDIA dal titolo “Una lunga storia di uomini e montagne: conservare per capire”.

Redazione