AL VIA UN CONCORSO FOTOGRAFICO PER GLI STUDENTI SUI SIMBOLI DELLA LOMBARDIA

COINVOLTE SCUOLE SECONDARIE, FAVORIRA’ REGISTRAZIONE PATRIMONIO

“IMPORTANTE SENSIBILIZZARE I GIOVANI SU VALORE BENI CULTURALI”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2019 – La Giunta regionale, su proposta

dell’assessore all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, ha

deliberato i criteri per l’organizzazione di un concorso

fotografico dedicato ai simboli della Lombardia. L’obiettivo e’

di ‘registrare’ e, quindi, di valorizzare quegli elementi

simbolici della regione, che sono parte del suo patrimonio

culturale. Per la realizzazione del concorso, destinato agli

studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sono stati

stanziati 40.000 euro.

VALORE SIMBOLICO BENI CULTURALI “Una comunita’ si riconosce nei

simboli che custodiscono le radici della propria identita’ – dice

l’assessore Galli -. I Beni Culturali detengono un comprovato

valore simbolico e rappresentano uno straordinario patrimonio di

luoghi materiali e di beni immateriali, nel quale si rispecchia

il comune sentire di un’identita’ che si riafferma e si rinnova

continuamente”.

OCCASIONE UNICA PER I GIOVANI E PER LE ISTITUZIONI – “Allo scopo

di accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza del

valore simbolico dei Beni Culturali – prosegue Galli -,

l’Assessorato che ho l’onore di guidare indice un concorso

fotografico sui simboli della Lombardia rivolto ai ragazzi delle

scuole superiori. Il concorso, al quale verra’ affiancata

un’apposita attivita’ formativa, rappresenta un’occasione unica

sia per i giovani che desiderano cimentarsi in questa vasta

‘caccia al tesoro’ tra le bellezze simbolico-culturali della

nostra regione, sia per le Istituzioni che, al termine del

percorso, avranno ricevuto in cambio un nuovo repertorio

iconografico inedito e tutelato dai diritti d’autore e una

generazione di Lombardi animati da una maggiore consapevolezza,

conoscenza e passione per i simboli della propria regione”.

GLI ATENEI – Il concorso vede il coinvolgimento di due atenei

lombardi: l’Universita’ degli Studi di Milano, presso cui e’

attivo il Centro interuniversitario di Studi sul simbolico

(Ciss), e l’Universita’ degli Studi dell’Insubria, che vanta il

Centro speciale di Scienze e Simbolica dei Beni culturali

(Csbc). Si tratta di centri di ricerca pubblici unici in

Lombardia, con cui la Regione sta attivando un Tavolo tecnico a

supporto a tutte le iniziative in materia, che saranno

regolamentate da un Protocollo d’intesa, di cui l’Esecutivo di

Palazzo Lombardia ha approvato, contestualmente, uno schema.

LA COMMISSIONE – La valutazione degli elaborati sara’ affidata a

una apposita Commissione, costituita con decreto del Direttore

generale Autonomia e Cultura, composta da 7 membri, di cui 4

esterni, esperti di fotografia, comunicazione e/o delle

tematiche legate al simbolico, provenienti dal mondo accademico

o da altre istituzioni pubbliche operanti nel settore della

raccolta e conservazione di immagini o simili, selezionati

mediante avviso pubblico.

Redazione