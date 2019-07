ATTRATIVITA’ TERRITORIALE E IMPRESE, GIUNTA REGIONALE APPROVA ‘PIANI’ PER MANTOVA, ASOLA (MN) E ROVELLASCA (CO)

ASSESSORE MATTINZOLI: PUNTIAMO SU RAPPORTO VIRTUOSO TRA ENTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2019 – La giunta di Regione Lombardia, su

proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro

Mattinzoli, ha approvato tre delibere che riguardano il

programma Attract.

Obiettivo, valorizzare l’offerta territoriale e promuovere, in

Italia e all’estero, opportunita’ di localizzazione e

investimento in Lombardia mediante il sostegno ai Comuni che si

impegneranno a introdurre azioni volte alla semplificazione,

alla riduzione dei costi a carico delle imprese, al supporto

all’insediamento di attivita’ economiche e alla definizione di

tempi certi anche attraverso la creazione di percorsi di

aggregazione dei principali stakeholder del territorio.

MATTINZOLI: ESSERE COMPETITIVI – “Se vogliamo imprese

competitive, dobbiamo rendere i nostri territori attrattivi”, ha

spiegato l’assessore Alessandro Mattinzoli .”Questo risultato si

ottiene tramite lo sviluppo di infrastrutture e servizi. Le

misure come Attract vanno proprio in questa direzione. La

collaborazione virtuosa con gli Enti Locali dimostra ancora una

volta l’impegno da parte delle istituzioni nel promuovere il

territorio lombardo e nel rendere piu’ semplice il rapporto con

le imprese velocizzando i procedimenti. Snellimento,

sburocratizzazione e certezza dei tempi sono parole guida per

questa legislatura”, ha concluso lo stesso assessore lombardo.

Tre i comuni interessati sono Mantova e Asola in provincia di

Mantova e Rovellasca in provincia di Como.

Il PROGETTO SUL COMUNE DI MANTOVA – Il Comune di Mantova mette a

disposizione un’area brownfield (terreno edificato, a volte si

tratta di aree industriali dismesse) di proprieta’ privata di

oltre 1.000.000 mq da destinare ad attivita’ logistico,

industriale/artigianale. A seguito della sottoscrizione

dell’Accordo per l’attrattivita’, Mantova intende realizzare un

servizio di illuminazione pubblica con punti luce “Smart” che,

grazie alle moderne tecnologie, potranno essere equipaggiati con

servizi pubblici accessori quali ad esempio WI-FI,

videosorveglianza, ricarica elettrica. Il Comune per promuovere

la citta’ organizza un concorso fotografico che coinvolga i

cittadini in un percorso di analisi e lettura della citta’ che

faccia emergere i lati attrattivi sia legati al grande

potenziale del patrimonio storico/architettonico, sia legati

all’idea di citta’ a misura d’uomo. In merito agli impegni di

semplificazione, il Comune si dedichera’ all’ampliamento

dell’attivazione dei pagamenti on line anche per i diritti

inerenti alle attivita’ dello Sportello Unico per le Attivita’

Produttive. Per quanto attiene invece agli interventi di

incentivazione economica e fiscale, Mantova prevede un’aliquota

IMU + TASI massima di 10,6‰ nonche’ la compensazione di debiti e

crediti derivanti dalle due imposte. Gli interventi che il

Comune di Mantova ha previsto per il Programma AttrACT

richiederanno un totale di 240.600,00 euro, di cui il contributo

a fondo perduto regionale ammontera’ a 100.000,00 euro (l’80%

delle spese effettivamente sostenute), ai quali lo stesso

aggiungera’ 140.600 euro di risorse proprie al fine di realizzare

gli interventi proposti.

IL PROGETTO DEL COMUNE DI ASOLA – Il Comune di Asola ha

partecipato al Programma AttrACT individuando ben quattro

opportunita’ insediative situate sul proprio territorio. Le aree

sono tutte greenfield (terreno non edificato, terreno libero),

per oltre 90.000 mq di superficie territoriale complessiva, e

tutte di proprieta’ privata – due in Via Cadimarco, una in Strada

Compartitori, e l’Area Cottarelli, in via Parma, per la quale

sono previste opere di urbanizzazione. Il comune prevede il

potenziamento del sistema fognario a servizio del lotto per

insediamenti produttivi ampliabile all’area Cottarelli, intende

realizzare un piano strategico di marketing con analisi dei

fattori di attrazione del territorio, vocazioni industriali

locali, competenze professionali nell’area e la riorganizzazione

dei servizi SUAP e SUE per potenziare il servizio per gli

utenti. Il Comune, gia’ molto attivo nell’ambito della

semplificazione amministrativa, prevede anche diversi interventi

di incentivazione economica e fiscale per tutti gli investitori

che intendono insediarsi nelle aree individuate, quali ad

esempio un’aliquota IMU + TASI del 9,7‰, la possibilita’ di

compensazione dell’imposta IMU, e la riduzione della TARI del

20% rispetto al valore attuale. Gli interventi che il Comune di

Asola ha previsto per il Programma AttrACT richiederanno un

totale di 125.000,00 euro, di cui il contributo a fondo perduto

regionale ammontera’ a 97.500,00 euro (l’80% delle spese

effettivamente sostenute), ai quali lo stesso aggiungera’ 27.500

euro di risorse proprie al fine di realizzare gli interventi

proposti.

IL PROGETTO DEL COMUNE DI ROVELLASCA – Il comune di Rovellasca

in provincia di Como ha messo a disposizione degli investitori

interessati ad attivita’ industriali e artigianali le opportunita’

insediative del compendio “ex Martinetta”, due lotti brownfield

di proprieta’ privata rispettivamente di 16.283 mq e di 7.570 mq

di superficie territoriale disponibile. Verranno realizzati

lavori di ampliamento del tratto viario esistente di

collegamento tra il sito e l’asse viabilistico principale

comunale e di collegamento alla linea della fibra ottica.

L’amministrazione promuovere le opportunita’ insediativa grazie

alla progettazione e realizzazione di materiali promozionali che

ripercorrano la loro storia, con un reportage fotografico e una

sezione dedicata ai possibili sviluppi futuri dell’insediamento.

Tra gli impegni assunti, si segnala in particolare la riduzione

del 20% sia della TARI sia degli oneri di urbanizzazione le aree

individuate. In merito all’ambito di semplificazione

amministrativa, Rovellasca provvedera’ alla corretta

alimentazione del Fascicolo Informatico d’Impresa e

all’attivazione di un sistema di pagamenti elettronici Gli

interventi che il Comune di Rovellasca ha previsto per il

Programma AttrACT richiedono un totale di 100.000,00 euro, di

cui il contributo a fondo perduto regionale ammonta a 80.000,00

euro (l’80% delle spese effettivamente sostenute), ai quali lo

stesso aggiungera’ 20.000 euro di risorse proprie al fine di

realizzare gli interventi proposti.

