Ceriano – Ultimi ritocchi per una grande Notte Bianca

Sabato 6 torna l’appuntamento più atteso dell’estate

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 3 luglio 2019 – Manca davvero pochissimo alla Notte Bianca cerianese, l’appuntamento più atteso dell’estate, l’evento più importante del ricco programma di intrattenimenti in centro che anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha messo a punto grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni locali. La giornata di sabato si annuncia particolarmente intensa e ricca di appuntamenti per tutti i gusti, a partire dal primo pomeriggio e fino ad arrivare a notte inoltrata. Ci saranno musica, spettacoli, mercatini, laboratori, mostre e una ricchissima offerta di specialità da gustare, dal primo al dolce, in tanti punti ristoro distribuiti lungo l’area della festa, che occuperà tutto il centro storico. Dal pesce fritto alla carne alla griglia, dallo street food ai cocktail, passando per la frutta da passeggio, l’apericena e tante golosità. L’elenco degli eventi è lunghissimo e distribuito su tutta la serata e in diverse zone del paese. Ma già nel pomeriggio, al Giardinone e poi in biblioteca e in piazza, inizieranno le attività e le attrazioni per i bambini, tra giochi, giostre e laboratori. Tra le novità di questa edizione si segnala l’iniziativa “Le stelle ci osservano” con l’osservazione di pianeti e stelle con telescopi a cura del Gruppo Astrofili Groane, sulla terrazza dell’Arengario e dalle 20,30 in via I maggio la sfilata canina a cura dell’associazione “Una luce fuori dal lager”. Ci saranno diverse esibizioni dal vivo: dalle 21 in via Volta angolo via Mazzini i “Made in Italy” con le cover di cantautori italiani, in piazza Lombardia gli “Acoustic Noise”, mentre dalle 22,30 in piazza Diaz lo spettacolo “Abba show” con la cover band dell’indimenticabile gruppo svedese. Poi ancora sfilate di moda, esposizione di auto, esibizioni di danza, ma anche di kick boxing e Krav maga. Dopo la mezzanotte la musica continua in piazza con Marmellata gang e dj set, mentre verranno proposte brioches calde e pane e nutella. “Anche quest’anno, l’impegno delle associazioni cerianesi ma anche delle attività commerciali è notevole: tutti sono pronti a dare il meglio per creare una giornata e una nottata davvero speciale, indimenticabile” -dice l’assessore alla Cultura, Romana Campi. “Siamo al lavoro da molti giorni, grazie a tantissimi volontari, e ci auguriamo che la risposta dei cittadini di Ceriano, della Brianza e della province limitrofe per le strade di Ceriano sia come sempre all’altezza dello sforzo organizzativo di tutti quelli che si impegnano per l’evento”.

Per il programma completo consultare il seguente link: http://www.ceriano-laghetto.org/News_ed_Eventi/Evento.asp?cod=1663