Eventi di luglio nell’Est Ticino: musica, teatro e manifestazioni gastronomiche

Le iniziative a Bernate Ticino, Besate, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Mesero, Ozzero e Turbigo

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 3 luglio 2019 – In estate non mancheranno le iniziative nei comuni del Sud Ovest Milanese per trascorrere serate all’insegna del divertimento tra musica, teatro, manifestazioni gastronomiche e rassegne cinematografiche di qualità.

Ecco di seguito una selezione degli appuntamenti di luglio 2019 segnalati dal Settore Turismo del Consorzio dei Comuni dei Navigli e che si svolgeranno nei seguenti Comuni: Bernate Ticino, Besate, Castano Primo, Corbetta, Cuggiono, Mesero, Ozzero e Turbigo.

A Bernate Ticino, domenica 7 luglio 2019 dalle ore 19.00 serata danzante nella frazione Casate, presso il piazzale della chiesa. Mentre sabato 20 luglio alle 21.00, nel prato in via vittorio Emanuele, in programma un concerto rock e domenica 21 luglio, sempre nell’area del prato, si svolgerà lo spettacolo “Il folk in Sudamerica”, a cura del Rio Grande Trio, nell’ambito della 19ª edizione della rassegna “Suoni e Voci del Mondo”, organizzata dal Polo culturale del Castanese.

A Besate, domenica 14 luglio 2019, si svolgerà l’evento “4 passi per 4 stagioni” giunto alla quarta edizione, promosso dal Comune in collaborazione con i Gruppi di Cammino.

A Castano Primo, nei giorni 3, 10, 17 e 25 luglio 2019 alle ore 21.30, nel cortiletto di via Corio, si terrà la rassegna “Cinema al Museo” con ingresso a offerta libera. In programma le migliori pellicole della stagione: “Bohemian Rhapsody”, “Green book”, “A Star is born” e “First man”. Mentre venerdì 19 luglio si terrà la manifestazione “Castano in Rosa” con tanti eventi che, tra le 19.30 e le 24.00, interesseranno il centro storico tra piazza Mazzini, corso Martiri e corso San Rocco.

A Corbetta, mercoledì 3 luglio 2019 dalle ore 20.00 nel centro storico, partirà “Pic nic in giallo sotto le stelle”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti aderenti, nell’ambito della rassegna “E…state a Corbetta”, che prevede ogni mercoledì di luglio negozi aperti, street food, bancarelle hobbisti, musica, karaoke e gonfiabili per bambini. Il dress code (l’abbigliamento per il pic nic) è usare i colori bianco e giallo. È necessario iscriversi e ciascun gruppo deve portare tavoli, sedie e quanto necessario per allestire la tavola. L’iscrizione può essere fatta anche presso le attività commerciali aderenti all’iniziativa. Seguiranno mercoledì 10 luglio “festa in via Verdi”, mercoledì 17 luglio “serata enogastronomia” in via Oberdan; mercoledì 24 “Jazz in corso” e mercoledì 31 luglio “via Brera e piazza Corbas in festa”.

A Cuggiono, sabato 6 luglio 2019 dalle ore 20.00 alle 02.00, nelle piazze e nelle vie del paese, si svolgerà l’evento “Notte dei lumi”, con suoni, colori, balli, animazione prelibatezze e giochi. Sabato 13 luglio alle ore 21.30, nell’aia di Villa Annoni, invece, si terrà una serata musicale con il gruppo “Paolo Tomelleri & Bourbon Street jazz band”, a cura dell’associazione “Musica e non solo”. Mentre lunedì 15 luglio alle ore 21.30, sempre nell’aia di Villa Annoni e per iniziativa dell’associazione culturale Fa La Sol, appuntamento con il concerto tributo a Elvis Presley con il gruppo “Rubberneckin band”. Domenica 21 luglio alle ore 21.30, nel chiostro di Villa Annoni, spettacolo teatrale “Problema grosso”, a cura dell’associazione teatrale “Le Vecchie Glorie”.

A Mesero, sabato 27 luglio 2019 si terrà la “Notte Bianca”, con tanti eventi per grandi e piccini nel centro storico e nelle vie limitrofe.

A Ozzero, sabato 6 luglio 2019 dalle ore 20.00, nel parchetto della Pro Loco, in via 1° Maggio, si svolgerà la “Festa Country”.

A Turbigo, venerdì 5 luglio 2019 alle ore 21.00, presso piazza Madonna della Luna, si terrà il concerto con i Barabàn “Balla Italia”, viaggio tra le musiche e le danze tradizionali del Nord, Centro e Sud Italia, nell’ambito della 19ª edizione della rassegna “Suoni e Voci del Mondo”, organizzata dal Polo culturale del Castanese. L’ingresso è libero. Mentre sabato 13 luglio dalle ore 19.00, presso Allea comunale, in via Roma, si svolgerà “Turbigusto”, manifestazione gastronomica con giochi e musica. E sabato 27 luglio dalle ore 21.00 in piazza Madonna della Luna, si ballerà con l’evento “Discoinpiazza”, con i Dj dell’associazione culturale oleggese “Noi, nati nei Mitici Anni ‘60”.