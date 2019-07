NOTTE LILLA ALL’ISOLA – Giovedì 4 luglio musica, dj set, shopping, spettacoli, arte, divertimento e negozi aperti fino a tardi nel quartiere più vivace di Milano

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 3 luglio 2019 – Giovedì 4 luglio torna la “NOTTE LILLA”, l’appuntamento che ogni estate anima il quartiere Isolae a Milano, nel periodo dei saldi (quest’anno al via sabato 6 luglio) con una ricca offerta di eveni culturali e musicali e con iniiiaive studiate anche per il diverimento dei più piccoli, tra yoga e laboratori di pituraa Tani i negozi che resteranno aperti fno alle ore 23, con la possibilità di otenere gratuitamente l’ISOLACARD, una tessera che consente di raccogliere punti e ottenere sconti nei negozi convenzionatii

Lungo le strade del quariere si svolgerà, inoltre, l’esibizione itinerante della SWING FACES BRASS BAND che proporrà il repertorio classico di New Orleans, interpretando in maniera briosa i grandi successi degli anni Veni e Trenta come “When The Saints Go Marching In”, “Hello, Dolly!”, “I’ve Found a New Baby” e moli altria

Da segnalare, inoltre, in via Borsieri il MERCATINO DEGLI HOBBISTIe a tesimoniania della grande creaività dell’arigianato e del design italianoa

Come da tradiiione, ad afancare lo shopping ci sarà un circuito di attività culturali e di intrattenimento a parire dalle 18a30a In paricolare, numerosi locali, bar, ristorani, piiierie, pub e negoii ospiteranno conceri e performancea

Dalle 19 alle 22 | LUOGO DA DEFINIRSI Dj set con ANTONIO RIBATTI e LELE DI MITRI, in prossimità del bancheto che distribuirà gratuitamente l’ISOLACARD.

Dalle 18 alle 22 | LABORATORIO CAGLIANI, via Civerchio 9 In mostra le opere del colletvo di belle art In Art We Trust (Enrico Mitrovich, Riccardo Pocci, Jo Shipp, Saita, Kurt Jordan, Claudia Provenzano, Veronica Organo, Daniele Milanesi, Gianluca Bucci, Alessio Quirico, Roberta Bazzerla e Joo Eun Bae). L’arte antca dei manufat della collezione del Laboratorio Cagliani si fonde in una produzione dell’associazione culturale ABCMilano artecontemporanea. Si brinderà poi con dell’otmo rosso docg 2013 Tenuta Cappellina-Chiant Classico con Winelivery. A seguire, musica.

#ASTAGBLUESCOMBO David Sonsino: voce e armonica / Alex Cuomo: chitarra / Luca Pallina: bateria Sonorità Fify all Black per questo trio che ripercorre le strade del Mississippi spaziando in diversi generi per un viaggio musicale stle Route 66. Prima di varcare le porte della grande Chicago i tre musicist ripercorreranno le tappe fondamentali del blues legate a New Orleans, Dallas e Detroit, tra Muddy Waters e Willie Dixon. Un viaggio nel passato rivisitato ai giorni nostri.

Ore 21 | TAJ MAHAL ristorante indiano, via Porro Lambertenghi 23 NENÈ RIBEIRO & KAL DO SANTOS : MUSICA POPOLARE BRASILIANA Nenè Ribeiro: voce e chitarra / Kal Do Santos: voce e percussioni Antropologo, chitarrista e cantante brasiliano, Nenè Ribeiro vive a Milano alternando la sua atvità di accademico e docente a quella di musicista e compositore. È stato diretore dell’Isttuto Culturale Brasile-Italia di Milano e tra i suoi album ricordiamo “Coisas da Terra” e “Primogenito”. Con lui l’atore, percussionista e cantante Kal Do Santos, che da anni svolge un importante ruolo di divulgatore della cultura afro-brasiliana in Europa. Tra i fondatori dell’associazione Mitoka Samba, collabora a proget e manifestazioni di rilievo come “Roda da Vida”, “Academia de Capoeira Sul de Bahia” e “Ritmonarrando”.

Ore 21 | E…BREZZA, via Garigliano 5 MAX PRANDI SOLO Max Prandi: voce, chitarra, armonica Cantante, polistrumentsta e one man band, Max Prandi è un bluesman milanese dal puro stle “down home”. Ha calcato il palco con molt musicist tra i quali Fabio Treves, Arthur Miles, R. L. Burnside, Cooper Terry, Ronnie Jones e Terry “Harmonica” Bean. Ispirato dall’amore per il North Hill Mississippi sound, ha registrato due dischi dal suono scarno, torrido, essenziale e vibrante di emozioni tpiche del Mississippi folk-blues. Il suo è un viaggio nella musica americana d’autore e nel blues tradizionale.

Dalle 19i30 alle 22 | ANGOLOMILANO, via Boltrafo 18 Doppio spetacolo per AngoloMilano, tratoria storica e di grande qualità che nel corso dell’anno ospita event culturali di vario genere: mostre d’arte, presentazione di libri, conferenze, laboratori di cucina ma non solo.

Ore 19:30 | LEONARDOe UN CERVELLO IN FUGA Letura scenica di e con PsETRO CUOMO, con la collaborazione di MsCHELE BUCCOLs Ingresso libero sino ad esaurimento post.

Ore 21 | GIOVANNI DI GIACOMO DUO Giovanni Digiacomo: sax e composizioni Giuseppe Blanco: pianoforte Nonostante la giovane età, i due musicist, entrambi siciliani, hanno già partecipato a diverse rassegne e festval jazz nazionali e internazionali. Proporranno un repertorio noto

del jazz Hard Bop e composizioni dello stesso Digiacomo in cui si fondono folklore e tradizione jazzistca americana.

Dalle 18 alle 22 | MEDIONAUTA, via Confalonieri 2 In occasione della Note Lilla, lo spazio comune Medionauta non si fa perdere un altro episodio dell’Art Lab, ricco di sorprese, colori, musica e divertmento sia per i più piccoli sia per i più grandi. Non è semplicemente una festa. È la FESTA: – dalle 18 alle 18:30: “SONO UN ANsMALE!” (yoga per i più piccoli con Sara srace). – dalle 18:30 alle 20: “LA MAGsA DEs COLORs” (laboratorio di pitura per i più piccoli con Nuria Ubia e i pennelli di Nuria Farrus). – dalle 20 alle 22: concerto “DUENDE YUMU” con GABRsEL LsMA e DOMENsCO CALABRO (handpan live). Per informazioni e prenotazioni: 3661957889.

Da segnalare anche la partecipaiione di altri eserciii commerciali tra i quali AL TRONCO (via Thaon Di Revel 10), OSTERIA AL NOVE (via Thaon Di Revel 9), ANTONIA VALENTE (via Borsieri 27), VINARIO 11 e CIBARIO (entrambi in via Confalonieri 11), FUGA ABBIGLIAMENTO + DAMMATRÀ (via Lario 11 e 13), THAT’S MILANO (via Thaon Di Revel 28), M’AMO (via Alserio 3) e I NUSC’, laboratorio di pasta fresca con piccola cucina (via Confalonieri 15)a

La “NOTTE LILLA” è un evento ideato e promosso da Associazione Rete Distretto Isola del Distretto Isola, con il supporto di AH-UM, che dal 2010 dà vita nel quariere, con cadenia annuale, all’«AH-UM Milano Jaii Fesivall, primo fesival a caratere territoriale della citàa Nel corso degli anni DISTRETTO ISOLA e AH-UM hanno organiiiato diverse manifestaiioni, tra cui «Il giovedì all’Isolal, «Un giorno da marciapiedel, «Isola Jazz Clubl e «Bossanova Milanesel, con l’obietvo di sviluppare il senso di socialità a tut i livelli e proponendo buona musica ed eveni culturali alla portata di tuta Il moto che lega queste manifestaiioni – e che sta alla base della flosofa di AH-UM – è sempre lo stesso: CULTURA È DIVERTIMENTOa Il fne è quello di sperimentare un sistema di “isole pedonali temporanee” in luoghi signifcaivi per la vita, lo sviluppo e la valoriiiaiione del quariere, a favore di una socialità basata sulla condivisione di atvità culturali, musicali, arisiche e ricreaive di alto proflo, oltre a promuovere forme di turismo “di vicinato” e di cultura “a portata di mano”, a benefcio della cità nel suo complesso e dei suoi abitania

