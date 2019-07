Ritratto dell’italiano tipo che gioca nei casinò online

Milano, 3 luglio 2019 – Qual è il giocatore tipo italiano? Chi gioca al casinò legale, nelle sale slot o nei casinò online AAMS? A fornire alcune risposte a queste domande sono i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità che delineano un ritratto dei giocatori nel nostro Paese.

Partiamo da alcuni numeri, che permettono di comprendere le dimensioni del fenomeno del gioco d’azzardo in generale.

Considerando soltanto la popolazione adulta, sono 18 milioni gli italiani che di solito giocano, di questi 1,5 milioni possono essere definiti “problematici”. Il fatto che questi giocatori, che per lo più si rivolgono al “casinò legale” sotto casa, siano “a rischio ludopatia” non implica che siano patologici.

Si tratta di giocatori con stili di vita che possono essere definiti “poco salutari”, che si dedicano al gioco, così come all’alcol e al fumo.

I giocatori “problematici”, si distinguono da quelli che hanno un approccio definito “normale” e che vengono indicati come giocatori “sociali”. Cambia la loro modalità di gioco: in genere prediligono luoghi lontani da casa e dal posto di lavoro.

I giocatori “sociali”, invece, tendono a scegliere prevalentemente posti comodi, sia vicino casa, sia nei pressi dell’ufficio o della fabbrica, probabilmente perché non si pongono il problema della privacy.

Sempre restando nell’abito dei giocatori ludopatici, l’Istituto Superiore di Sanità, ha approfondito anche l’aspetto economico relativo al gioco.

Tra le scoperte fatte vi è quella per cui il 5,8% dei giocatori “problematici” ha chiesto la cessione del quinto dello stipendio. Questo dato da solo non è molto significativo, ma possiamo confrontarlo con i non giocatori che hanno fatto la stessa cosa, e cioè lo 0,7%.

Anche i dati relativi ai prestiti finanziari mostrano delle differenze tra giocatori problematici e quelli sociali. Il 27,7% dei giocatori ha chiesto prestiti da società finanziarie, a fronte del 4% dei non giocatori. Questi dati non possono essere correlati direttamente alla pratica del gioco, ma sicuramente possono darci informazioni sullo stile di vita e sulle caratteristiche socio-economiche dei giocatori.

Chi frequenta il casino online aams o gioca alle slot machine, probabilmente aspira a una vincita che possa migliorare la quotidianità a livello economico. Viceversa si potrebbe dedurre anche che la pratica del gioco e i relativi investimenti, determinino l’esigenza di denaro.

I dati dell’ISS si riferiscono anche alla provenienza geografica dei giocatori d’azzardo. Si pratica il gioco sul casinò legale online, o nelle agenzie fisiche, di più al Centro Italia con il 42,7%, a seguire il Nord Ovest con una media del 39,3%, le isole con il 35,8%, e Sud e Nord Est con il 33,8 e il 29,3%.

Il fatto che in alcune aree si giochi di più, però non implica che vi siano più giocatori problematici.

In Centro Italia infatti questi rappresentano solo l’1,4% del totale, mentre nelle isole la percentuale sale al 5,8%. Da questo punto di vista il Nord Est risulta avere i risultati migliori con la percentuale più bassa sia di giocatori che normalmente di rivolgono al casinò legale online e alle sale slot, sia di quelli problematici, solo lo 0,8%.

Nonostante la diffusione anche via mobile del casinò legale online, la preferenza dei giocatori va ai giochi più tradizionali. Al primo posto lotterie istantanee che ottengono il 26,2% delle preferenze dei giocatori. Segue il lotto, con il 12,8%, gli altri giochi numerici con il 10,9%, e quindi le slot machine con il 7,4% e le scommesse con solo il 4%

Se però ci concentriamo solo sui “problematici”, lo scenario e le preferenze cambiano. Vediamo come la percentuale di coloro che giocano alle slot machine sale al 51,9%. Le Vlt incontrano le preferenze del 33,6% e le scommesse virtuali nel casinò legale su internet l’11,7%.

L. M.