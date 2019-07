Buccinasco. Villette confiscate in via Tobagi, il Sindaco: “Dal 2013 non sono ancora state assegnate”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 4 luglio 2019 – In un video diffuso questa mattina, il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti torna a parlare del caso di via Tobagi dove due villette confiscate alla criminalità organizzata non sono ancora state assegnate per un uso sociale.

“A Buccinasco – afferma Rino Pruiti – abbiamo circa una ventina di immobili confiscati che lo Stato ci ha assegnato in seguito a sentenze definitive. Tutti impegnati e restituiti alla collettività. In via Tobagi 5, invece, due villette a schiera sono state confiscate in via definitiva dal 2013 ma dal 2013 lo Stato non li riutilizza né ce li propone. La situazione è ancor più grave se si pensa che una delle due è occupata abusivamente da una famiglia che, fino alla nostra denuncia, pagava un affitto in nero al proprietario a cui l’immobile è stato confiscato”.

“Questo è uno scandalo – continua Pruiti – soprattutto a Buccinasco dove sappiamo che le mafie sono attive e lo scontro fra istituzioni e malaffare è continuo e costante. Chiediamo che questa situazione sia immediatamente sanata dal Ministero degli Interni, dal Ministro Matteo Salvini e dall’Agenzia dei Beni Confiscati: che questi appartamenti siano subito restituiti alla collettività! Noi come Amministrazione comunale siamo disponibili da domani mattina a prenderli, ristrutturarli e dedicarli a progetti per la disabilità, al ‘dopo di noi’ o ‘durante noi’ o a progetti di housing sociale per famiglie in difficoltà che non hanno un casa. Quindi faccio appello al Ministro, allo Stato, alle Istituzioni perché intervengano immediatamente”.

V. A.