CALDO, PICCOLI E GRANDI VIAGGI PER FUGGIRE DALLA GRANDE METROPOLI

Milano, 4 luglio 2019 – L’estate 2019 sta entrando nel vivo e nel periodo più bello con i suoi colori, con la natura completamente risvegliata dopo il lungo inverno durato fino a fine maggio.

L’esplosione improvvisa del gran caldo, nella seconda metà di giugno, con le sue alte temperature, l’afa e l’aria dominata dall’assenza di vento aumentano il bisogno di fuggire dalle città e trovare mete vicine e facilmente raggiungibili, purchè siano una valida alternativa all’aria condizionata di casa e a quella dei centri commerciali.

Notti bianche, mercatini estivi, street food, festival musicali organizzati in tutta Italia contribuiscono senza dubbio a scegliere località turistiche, dove ci sono grandi eventi culturali e musicali, per fuggire nei week-end in attesa delle grandi vacanze, le cui destinazioni sono già scelte o sono in fase di prenotazione.

Il primo luogo dove rilassarsi e rinfrescarsi sono le piscine e i moderni parchi acquatici, che vengono totalmente presi d’assalto dai giovanissimi e non solo.

Ma, il desiderio principale è sempre quello di staccare la spina, di rifugiarsi anche solo per un weekend di totale relax e restare in piscina non basta in quanto dai grandi e piccoli laghi, dalla riviera di levante alla riviera di ponente, tutte le spiagge lacustri o del mare Adriatico, del mar Tirreno e del mar Ligure incominciano a riempirsi di turisti e i servizi di navigazione, come i traghetti Isola d’Elba o lacustri, e tutte le località turistiche viaggiano a pieno regime con le loro offerte ed attrattive, non solo alberghiere, ma, anche di promozione del territorio.

Tutte le mete, mai come in questo periodo dell’anno, sono facilmente raggiungibili. La facilità di prenotare online tutti i servizi turistici direttamente dal proprio smarphone, di vedere e di leggere le recensioni, rende tutto molto fruibile e veloce senza il rischio di trovarsi di fronte a servizi prenotati che non rispondono a quanto effettivamente prenotato.

Informazioni, orari, mezzi di trasferimento e supporto logistico sulla nostra località del cuore o desiderata vengono facilmente reperite in breve tempo.

Ma, una volta prenotato, scelta la meta, che si sia da soli o in coppia o in famiglia, il problema principale è cosa mettere in valigia e cosa portare e soprattutto cosa non dimenticare. Ridurre lo stress anche nella fase pre viaggio ci porta a partire bene, senza inutili nervosismi, che facilitano il relax del soggiorno scelto. Scrivere su un foglio una bella lista di cose da portare, da non dimenticare, è forse ancora una dei metodi più efficaci per una partenza intelligente, anche se il metodo può risultare “antico”, rispetto anche ai consigli dei vari tutorial che si possono trovare online, grazie a i motori di ricerca.

Fatto tutto questo, ovvero prenotato e fatto la valigia, tenendola pronta, non resta che partire e godersi il momento immortalando con belle foto e selfie!

L. M.