Corsico. Paura per un incendio a furgone in ditta in via Colombo – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 4 luglio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, nel parcheggio di un’azienda di via Colombo, al confine con Cesano Boscone, per un corto circuito, forse dovuto al grande caldo, un furgone è andato completamente distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia e quelli della locale stazione di Cesano e i Vigili del Fuoco, giunti con diversi mezzi, per paura che le fiamme si potessero propagare ad altri mezzi e intaccare l’adiacente edificio, e un’ambulanza in assistenza.

Disagi al traffico, in quanto per i lavori fognari di via Volta/via Milano, la via Colombo è l’unica via di collegamento tra la via Bisceglie e la via Isonzo di Cesano Boscone, sulla quale passa gran parte del traffico diretto a Corsico, Cesano e Milano.

Vittorio Aggio