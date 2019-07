AGRICOLTURA. INAUGURATO IL PIAZZA CASTELLO A MILANO IL VILLAGGIO COLDIRETTI

Il presidente di Regione Lombardia

Attilio Fontana e’ intervenuto, questa mattina, all’inaugurazione

del ‘Villaggio Coldiretti’, in programma fino a domenica 7, al

Castello Sforzesco di Milano che proporra’ a milanesi e turisti,

un viaggio esperienziale nella realta’ contadina.

Il governatore ha sottolineato la necessita’ di stringere le

maglie a livello europeo per garantire una maggiore protezione

in generale dell’agricoltura italiana e in particolare di quella

lombarda. “Sulla difesa della qualita’ e sulla difesa del cibo

italiano – ha detto – abbiamo fatto qualche passo, ma dobbiamo

farne tanti altri. Purtroppo la strada e’ ancora lunga e perche’

purtroppo, bisogna riconoscerlo, in questi ambiti in Europa non

abbiamo tanti amici, anzi abbiamo molti che cercano di ‘fregare’

la qualita’ del cibo italiano. Dobbiamo lottare con piu’

determinazione”.

SEMPLIFICAZIONE BANDI E LEGGE AGRITURISMO – “Come Regione – ha

proseguito Fontana – stiamo cercando di portare avanti tutte le

cose che ci eravamo impegnati a fare, come semplificare il

rapporto tra il pubblico e le associazioni di categoria. L’altro

giorno mi e’ stato detto da un consociato: ‘finalmente un bando

scritto in maniera semplice’. Bene, allora stiamo andando nella

direzione giusta, come la legge sull’agriturismo che offre agli

agricoltori la possibilita’ di valorizzare la propria attivita’ e,

soprattutto, le bellezze della nostra regione. Un importante

contributo allo sviluppo del turismo e del nostro territorio”.

SENSO APPARTENENZA – Nel suo discorso all’inaugurazione della

manifestazione, il presidente ha, infine, evidenziato la forza e

l’efficacia di eventi come il ‘Villaggio Coldiretti’. “Questa

festa e’ bellissima – ha sottolineato – e la presenza numerosa

manifesta anche un forte senso di appartenenza

all’associazione”.