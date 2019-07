BULLISMO E CYBERBULLISMO, DE CORATO:BENE ARRESTI A CREMONA E FERMI A PIEVE EMANUELE/MI. DA REGIONE PROGETTI ED INIZIATIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 luglio 2019. “Il fenomeno delle baby gang e’ in

continuo aumento, ringrazio i carabinieri per gli arresti di

oggi a Cremona e per i fermi di ieri nel milanese”. Lo ha detto

l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della

Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando l’operazione

di questa mattina a carico dei 7 ragazzi che, con altri 18

denunciati, avevano trasformato alcune vie e piazze di Cremona

in un vero e proprio ring e l’assalto della baby gang contro un

barista in stazione a Pieve Emanuele (MI).

DA REGIONE LOMBARDIA RISORSE E PROGETTI – “Regione Lombardia –

ha dichiarato De Corato – ha messo in campo risorse e progetti

per contrastare questi fenomeni. Con la legge 1 del 7 febbraio

2017 ‘disciplina degli interventi regionale in materia di

prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del

cyberbullismo’, abbiamo avviato un percorso per prevenirli e

contrastarli. La Regione, inoltre, ha attivato in collaborazione

con l’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, con cui c’e’

completa sinergia, la linea di intervento ‘Bullout’, per la

realizzazione di progetti di sensibilizzazione e formazione

nonche’ sul sostegno delle vittime del bullismo e sul recupero

degli autori di atti di bullismo”.

PROGETTO HACKTHON ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’- “E’ gia’

disponibile – ha concluso l’assessore De Corato – per il 2019 il

bando Hackathon ‘rispetto in rete in contrasto al bullismo e

cyberbullismo’. Lo scorso 10 giugno in Giunta abbiamo infatti

approvato una delibera e poi firmato una convenzione con

l’Ufficio Scolastico Regionale per il triennio 2019 – 2021.

Regione Lombardia ha messo a disposizione 60.000 (20.000 per

ogni anno) per l’attuazione del progetto. Nel 2018 con Hackthon

abbiamo coinvolto 20 scuole lombarde e 300 studenti. Inoltre

sempre con USR Lombardia i progetti per la legalita’ (biennio

2018-2019) vedono il coinvolgimento di 439 istituti scolastici.



V.A.