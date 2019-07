Cesano Boscone. Cocaina in città, blitz della Squadra Mobile: due arresti e sequestrati oltre 5kg di droga

Arrestate due persone dalla Polizia di Stato : sequestrata droga e un’arma

(mi-Lorenteggio.com9 Cesano Boscone, 5 luglio 2019 – Il 3 luglio gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due italiani, in due distinte operazioni, responsabili di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

La prima attività riguarda un 37enne a cui sono stati sequestrati 881 gr. di cocaina, circa 1080 gr. di marijuana e la somma di 9650 euro suddivisi in diversi tagli di banconote, il tutto rinvenuto nella sua abitazione in via Gramsci al Q.re Tessera e nel box a Cesano Boscone in via Vespucci.

Poco dopo, sempre a Cesano Boscone, un uomo di 54 anni è stato arrestato poiché trovato in possesso di quattro panetti di cocaina per un peso complessivo di 4,4 kg e una pistola semiautomatica risultata provento di rapina in un’abitazione, con relative cartucce in via Vespucci, dove il 37enne aveva il box. Indagini e approfondimenti sono ancora in corso da parte degli inquirenti.

V. A.