DIRIGENTE AREU INVESTITO, LA SOLIDARIETA’ DI FONTANA, GALLERA E DG ZOLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 luglio 2019. Il presidente della Regione Lombardia,

Attilio Fontana, l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, e il

direttore generale dell’Azienda Regionale per l’Emergenza

Urgenza, Alberto Zoli, esprimono vicinanza al dirigente di AREU

ricoverato all’ospedale Niguarda in prognosi riservata dopo

essere stato investito nei pressi di Palazzo Lombardia poche ore

fa.

“Siamo al fianco del valido professionista di AREU, ai suoi

familiari e colleghi di lavoro – sottolineano il presidente

Fontana, l’assessore Gallera e il DG Zoli – per quanto accaduto.

L’incidente avvenuto oggi ci lascia sgomenti e addolorati. A

nome di Regione Lombardia, ci stringiamo in un grande abbraccio

ai suoi cari”.

“L’attraversamento di via Melchiorre Gioia – proseguono – e’

pericolosissimo nonostante sia presente un passaggio pedonale.

Sarebbe opportuno accompagnare la segnaletica orizzontale con

strumenti di protezione ben definiti. E’ questo l’appello che

vogliamo rivolgere a chi di competenza”.

