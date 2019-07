LOMBARDIA. RISPARMI PER OLTRE 2 MILIARDI IN 5 ANNI CON GLI ACQUISTI CENTRALIZZATI DI ARCA SPA

CENTRALE ACQUISTI REGIONE DALL’1 LUGLIO INCORPORATA IN ARIA SPA. OPERATIVA L’AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2019 – Dal primo luglio 2019, Arca spa, la

Centrale di committenza di Regione Lombardia, e’ stata

incorporata in Aria spa.

Dalla sua istituzione avvenuta nel 2014, ARCA e’ diventata il

punto di riferimento per gli acquisti centralizzati in Regione

Lombardia, ottimizzando e innovando la spesa pubblica regionale.

GARE PER UN VALORE DI OLTRE 23 MILIARDI – Dal 2014, ARCA ha

pubblicato 466 procedure di gara aggregate, per un valore

bandito totale di 23,3 miliardi ripartito in 17.768 lotti.

Con 9 miliardi di gare aggregate bandite nel 2018, la ‘Centrale

Acquisti’ di Regione Lombardia, in qualita’ di Soggetto

Aggregatore e Centrale di Committenza, ha proseguito il suo

percorso di sviluppo al servizio degli Enti del Sistema

regionale e degli Enti pubblici lombardi.

PUBBLICATE 53 GARE NEL PRIMO SEMESTRE 2019 (+ 130% SU 2018) – Il

trend di crescita ha ricevuto ulteriore impulso nel primo

semestre del 2019 nel corso del quale sono state pubblicate 53

gare (+130% rispetto al 1° semestre 2018) per un valore bandito

di oltre 2,8 miliardi di euro (+272% rispetto al 1° semestre

2018) ripartito in 2.068 lotti (+315% rispetto al 1° semestre

2018).

Inoltre, nel primo semestre del 2019 sono state aggiudicate 102

procedure di gara, con un incremento del 149% rispetto allo

stesso periodo dell’anno precedente, per un valore di circa 7,4

miliardi, + 405% rispetto al 1° semestre 2018.

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – L’incremento e’ stato

accompagnato da un’attenzione crescente al miglioramento della

qualita’ delle forniture regionali e a una sempre maggiore

sensibilita’ ai temi di sostenibilita’ ambientale attraverso lo

sviluppo e la promozione del Green Public Procurement.

L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi ha riguardato 28

gare ‘verdi’ bandite nel corso del 2018 e 11 gia’ aggiudicate nel

2019, per un importo pari a 182 Milioni.

RISPARMI PE ROLTRE 2 MILIARDI – Dal 2014 ad oggi sul fronte

economico, ARCA ha contribuito all’ottenimento di risparmi

consistenti per la Regione Lombardia, stimabili in oltre 2

miliardi, pari ad un risparmio medio del 14% sui prezzi di

acquisto.

Nel solo 1° semestre del 2019, le gare aggiudicate da ARCA hanno

fatto registrare risparmi pari a 848 milioni.

Il conseguimento dei risultati economici e’ stato accompagnato

dal mantenimento delle condizioni di competitivita’ all’interno

del mercato della fornitura, affinche’ gli utilizzatori finali

possano fruire di beni e servizi innovativi caratterizzati da un

livello di qualita’ sempre maggiore.

Per cio’ che concerne i servizi di e-procurement erogati tramite

la piattaforma SINTEL, ARCA ha garantito l’evoluzione in termini

tecnologici, con significativi interventi migliorativi che hanno

aumentato le funzionalita’ offerte e le performance.

In particolare, la piattaforma SINTEL e’ stata adeguata alle

numerose modifiche normative che hanno interessato il Codice dei

Contratti Pubblici.

PIATTAFORMA SINTEL UTILIZZATA ANCHE DA ALTRE REGIONI – Dal 2014

ad oggi, si e’ registrata una considerevole diffusione

nell’utilizzo della piattaforma SINTEL con l’espletamento di

circa 483 mila procedure di gara per un valore complessivo pari

a oltre 66,5 miliardi. Questa diffusione e’ stata resa possibile

anche dall’ampliamento del perimetro di utenza coinvolta tramite

accordi interregionali siglati con le regioni Veneto, Liguria,

Piemonte e Abruzzo.

La crescita ha ricevuto ulteriore impulso nel corso del 1°

semestre del 2019 con un incremento del valore delle procedure

di gara pubblicate tramite la piattaforma SINTEL di circa il

114% rispetto ai primi sei mesi del 2018.

Altro dato significativo collegato all’utilizzo degli strumenti

di e-procurement sono gli oltre 108 mila operatori economici

iscritti alla piattaforma Sintel nel 1° semestre del 2019, di

cui oltre 73.500 con sede in Lombardia.

Redazione