(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 luglio 2019 – Stanotte, intorno alle ore 2.00, in via Marco Bruto, al Q.re Fornanini, nella zona est della città, per un incidente tra una vettura e una moto, un 48enne è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 intervenuto con un’automedica e un’ambulanza. In corso sono tutti gli accertamenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro.

Redazione